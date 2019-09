Un barbat din Medias a fost retinut pentru 24 de ore fiind acuzat de proxenetism, dupa ce ar fi obligat o minora de 15 ani dintr-un centru de plasament, sa se prostitueze in ultimii doi ani, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.



"Ieri, 24 septembrie, un barbat din Medias a fost retinut pentru 24 de ore sub aspectul savarsirii infractiunii de proxenetism. In fapt, in baza activitatilor specifice desfasurate, politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu au retinut in sarcina acestuia faptul ca, in perioada 2018-2019, ar fi determinat…