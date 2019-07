Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 43 de ani a fost retinut de politisti pentru tentativa de viol dupa ce, in noaptea de duminica spre luni, ar fi agresat o femeie in varsta de 55 de ani intr-o statie de autobuz din municipiul Constanta, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) potrivit Agerpres. "La data…

- Polițiștii clujeni au depsitat și reținut, pentru 24 de ore, un barbat acuzat de comiterea unei talharii.”La data de 15 iulie a.c., in jurul orei 11.40, politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Floresti au fost sesizati de catre un barbat in varsta de 69 de ani, din orasul Bechet, judetul Dolj,…

- Un barbat in varsta de 51 de ani din Turda, județul Cluj, a fost reținut pentru 30 de zile pentru ca a agresat un polițist care incerca sa aplaneze un conflict. Totul s-a intamplat pe 30 iunie, in jurul orei 19.10, pe strada Stadionului din Turda, a informat stiridecluj.ro. In acel moment, pe strada…

- Militarul care ar fi agresat, vineri, o minora de 13 ani a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii Parchetului Militar Bucuresti si va fi prezentat Tribunalului Militar Bucuresti cu propunerea de arestare...

- Un caz de violența in familie a fost inregistrat in noaptea de 23/24 mai 2019 , tot in Alba Iulia. O femeie de 43 de ani, din municipiu, a sunat la poliție și a reclamat faptul ca, pe fondul geloziei și al consumului de alcool, concubinul sau a agresat-o. Polițiștii s-au deplasat la locuința reclamantei,…

- Polițiștii au reținut un barbat, din comuna Modelu, județul Calarași, banuit ca ar fi agresat fizic un consatean. In ziua de 20 mai a.c., polițiștii din cadrul Postului de Poliție Modelu au probat activitatea infracționala a unui barbat in varsta de 31 de ani, care pe fondul unui conflict spontan și-ar…