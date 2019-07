Stiri pe aceeasi tema

- Patru dintre cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile. A cincea persoana a a fost plasata sub control judiciar, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „Fata de patru dintre cei cinci barbati retinuti…

- Patru din cei cinci sibieni care au inselat cetateni din trei judete prin metoda "Accidentul" au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, iar cel de-al cincilea a fost plasat sub control judiciar, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. "Fata…

- Politistii sibieni au retinut cinci persoane acuzate ca faceau parte dintr-o grupare specializata, care ar fi savarsit, in acest an, 15 inselaciuni in judetele Sibiu, Brasov si Hunedoara, prin metoda "Accidentul", prejudiciul fiind estimat la 75.000 de lei. Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului…

- Politistii au retinut cinci oameni acuzați ca faceau parte dintr-o grupare specializata, care ar fi savarsit, in acest an, 15 inselaciuni in judetele Sibiu, Brasov si Hunedoara, prin metoda "Accidentul", prejudiciul fiind estimat la 75.000 de lei. „Politistii de investigatii criminale din Sibiu, sub…

- Șeful poștașilor din Sebes, județul Alba, a fost retinut de politisti, fiind acuzat de abuz in serviciu si fals intelectual. Politistii din Alba au continuat, astfel, cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu si fals intelectual care ar fi fost savarsite de catre angajatii Oficiului…

- Polițiștii din Alba au efectuat joi 23 de percheziții în doua oficii poștale și la domiciliile unor actuali sau foști angajați ai Poștei Române, care sunt banuiți ca nu ar fi livrat destinatarilor corespondența expediata de instanțele de judecata. Aceștia ar fi semnat, în fals, dovezile…

- Un fals avocat din Sucevita, care a inselat mai multe persoane din judetul Suceava cu diverse sume de bani, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile. Politisti ai Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul IPJ Suceava, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria…

- Doi barbați pe numele carora autoritatile franceze au emis mandate europene de arestare, fiind condamnați pentru furturi de utilaje agricole, au fost depistați de politistii de investigații criminale din Alba. La data de 16 mai 2019, politistii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului…