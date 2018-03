Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua proiectile proveneau din Al Doilea Razboi Mondial, iar la unul dintre ele focosul era functional. ''Tudor I., de 67 de ani, din localitatea Traian, in timp ce facea curatenie in gospodaria sa, a descoperit doua elemente de munitie neexplodate, pe care le-a recunoscut imediat ca fiind…

- Doua proiectile explozive au fost gasite intr-o gospodarie din Traian in Eveniment / In cursul zilei de vineri, 30 martie, un barbat din Traian a descoperit, in timp ce facea curațenie in gospodarie, doua elemente de muniție neexplodate, pe care le-a recunoscut imediat ca fiind proiectile explozive,…

- Cresterea nivelului Dunarii a dus la aparitia de infiltratii si grifoane in digurile de pe bratul Macinului si de pe sectorul Calmatui-Gropeni-Chiscani, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila, Stefan Stoian. Potrivit sursei citate, pe sub bratul…

- Garda de Interventie Blaj a actionat cu doua autospeciale pentru stingerea incendiului, care s-a manifestat la etajul sediului, fiind afectata o suprafata de cateva zeci de metri, inclusiv din acoperis, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Unirea" Alba. Urmeaza…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” Cluj a reacționat, pe rețelele sociale, în urma tragediei soldata cu moartea unui adolescent de 14 ani, lovit pe trecerea de pietoni de o autospeciala SMURD.Adolescentul, surdomut, a traversat strada pe culoarea…

- Un camion incarcat cu 23 de tone de bere a iesit in decor, sambata dimineata, la Targu Neamt, pe fondul carosabilului acoperit cu zapada, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, autotrenul a derapat si a ajuns in sant, avand nevoie de interventia…

- Accesul autovehiculelor de peste 7,5 tone este restrictionat pe bacurile care fac legatura cu judetul Tulcea, potrivit informatiilor furnizate vineri de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Braila. In urma solicitarii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Tulcea, IPJ Braila…

- Un perete și o porțiune din acoperișul unei locuințe sociale din Gura Humorului s-au prabușit miercuri, iar o femeie a ramas captiva in interior, fiind scoasa dintre daramaturi de pompieri. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" Suceava, slt. Alin ...

- Un drum de acces catre catunul Balaban din comuna Hiliseu Horia din judetul Botosani a fost inundat pe o lungime de circa 100 de metri, ca urmare a revarsarii afluentilor raului Jijia, paraurile Martin si Tiganului, a anuntat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- In perioada 15-16 martie efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare impreuna cu efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj, ale Inspectoratului de Politie Judetean si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta vor actiona pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice,…

- Pompierii au intervenit, pe parcursul zilei de marti, pentru a scoate apa din mai multe gospodarii si pentru a elibera unele cai de acces catre locuinte, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.

- Un tanar de 26 ani a murit, marti, in municipiul Galati, dupa ce a cazut de la etajul noua al blocului in care locuia, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean. Trupul barbatului, imbracat sumar, a fost gasit de vecini pe trotuarul din spatele blocului. Acestia au sunat la 112,…

- Pompierii militari au fost alertați sa intervina la un incendiu izbucnit la un imobil de pe strada Neagoe Basarab. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov, plt. Luiza Danila, a precizat ca focul ardea mocnit intr-o camera. „Din pacate, in camera, colegii mei au…

- Mai multe gospodarii din Teleorman au fost inundate, miercuri, dupa topirea zapezii, iar pompierii actioneaza cu motopompe pentru a scoate apa din curti si case, se arata intr-o informare a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''In localitatea Furculesti,…

- Elevii de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu” au invațat cum sa se comporte in caz de cutremur și incendiu, chiar de la angajații Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea. Plutonierii majori Fercalo Ionuț și Peșterau Valentin le-au vorbit vineri, 3 martie, tinerilor liceeni despre modul in…

- O persoana a decedat si alte doua sunt incarcerate in urma unui accident rutier petrecut joi pe DE 581, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. Potrivit s...

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Dusi la scoala cu masini de pompieri Foto: ISU In judetul Sibiu, 12 copii din satul Veseud au fost dusi azi dimineata la scoala din comuna Rusi, la aproximativ 4 km distanta, cu trei autospeciale ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. S-a apelat la aceasta varianta deoarece…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- O lovitura de aruncator de calibrul 82 milimetri, care provine din Al Doilea Razboi Mondial, a fost descoperita pe un santier din orasul Targu Neamt, a anuntat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru.Citeste si: Noutati pentru soferi:…

- Zeci de persoane, aflate in masini blocate in zapada de mai multe ore, in zona Caracal si pe un drum judetean dintre Brebeni si Coteana, au fost salvate de pompieri luni dupa-amiaza, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, Alin Basasteanu. El a precizat…

- Traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna in judetul Olt, iar pe doua drumuri judetene - DJ 641 Caracal - Cezieni si DJ 679 Mihaesti - Seaca - Valeni - se circula cu dificultate din cauza viscolului, a anuntat, luni dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Cateva sute de cartuse de calibrul 7,92 milimetri au fost descoperite de un cioban din judetul Neamt, care se afla pe camp, cu oile, a anuntat, luni, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, munitia, care dateaza cel mai probabil din…

- Aceasta statea pe pervazul ferestrei de la balcon, a refuzat sa comunice motivul gestului sau si, pentru ca risca sa cada, au intervenit alpinistii care au impins-o in balcon de unde a fost preluata de medici. Pompierii din Bucuresti au anuntat, miercuri, ca, dupa o interventie de peste 12 ore, alpinistii…

- O explozie s-a produs, luni dimineata, la o statie de alimentare cu carburanti din orasul Galati. Capacul unei pompe de benzina a fost proiectat in aer si a lovit un autoturism care alimenta, pagubele nefiind insa insemnate. Explozia s-a produs in jurul orei 11.00 si nu a fost urmata…

- Trei barbati au murit, iar altul este grav ranit, fiind transportat la spital, sambata dimineata, dupa ce soferul unui autoturism a intrat pe contrasens si s a ciocnit de un TIR, in judetul Mures, la iesire din Sighisoara catre Brasov, scrie Romania TV. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru…

- O magazie de lemne din curtea unui localnic din Santimbru-Bai a fost avariata, vineri, de o surpare de teren care s-a produs din cauze necunoscute deocamdata. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, Alina Ciobotariu, a declarat ca este vorba de o groapa…

- Un barbat din localitatea Sagna, judetul Neamt, a fost ranit, in aceasta seara, dupa ce o butelie de aragaz a explodat in locuinta sa, au anuntat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt. Potrivit acestora, proprietarul imobilului a suferit arsuri la ambele maini si a fost…

- Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgența (SVSU) au ajuns in atenția mai marilor Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Arad cu ocazia prezentarii bilanțului instituției pe anul 2017. Și asta deoarece o mare parte a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența de pe raza județului…

- Un barbat din localitatea Albesti din judetul Botosani a descoperit, marti, o grenada in gospodaria sa, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, munitia, care dateaza, cel mai probabil, din Al Doilea Razboi Mondial, a fost…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Un barbat din localitatea mehedințeana Ostrovul Corbului a fost gasit mort, duminica dimineața, in locuinta sa distrusa de un incendiu, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor producerii decesului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Drobeta,…

- Un proiectil exploziv de calibrul 75 milimetri a fost descoperit, joi, pe o pasune din satul Corhana - comuna Dulcesti din judetul Neamt, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, un localnic a alertat autoritatile prin…

- Numarul interventiilor SMURD a scazut pentru prima data in ultimii 10 ani din cauza defectiunilor autospecialelor, a declarat joi secretarul de stat in MAI Raed Arafat, cu ocazia bilantului pe anul 2017 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. "Pe partea…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- Un numar de 50 de localitati din judetul Brasov erau nealimentate cu energie electrica, joi, la ora 12,00, din cauza ninsorii si viscolului, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov, cpt. Ciprian Sfreja. Totodata, patru scoli din mediul…

- Un barbat din comuna Bunesti-Averesti a anuntat, joi dimineata, la numarul de urgenta 112 ca, in timp ce sapa in gradina sa, a gasit un proiectil neexplodat, despre care se presupune ca ar data din Al Doilea Razboi Mondial, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

- Saptesprezece persoane au fost evacuate, sambata seara, in urma unui incendiu care a izbucnit intr-un apartament de la etajul al patrulea al unui bloc din municipiul Medias. judetul Sibiu. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului care se manifesta intr-una dintre incaperi.Potrivit…

- Un barbat de 61 de ani din Cluj-Napoca ameninta, sambata, ca-si va ucide sotia, iar vecinii au cerut ajutor, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Cluj. "Locuinta se afla intr-un bloc de apartamente din centrul municipiului, unde persoana din interior refuza…

- Avalansa a surprins un grup format din 15 persoane, pe un versant al masivului. Salvamontul lansase o avertizare de avalansa inca de ieri dupa amiaza. Cei doi turisti surprinsi de avalansa sambata in muntii Fagaras sunt constienti, urmand a fi preluati pe rand de un elicopter SMURD de la Targu…

- Echipajul SMURD Paltinis al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu a intervenit, in perioada sarbatorilor de sfarsit de an, pentru acordarea primului ajutor si transportarea la spital in 12 cazuri, au informat reprezentantii institutiei. "In perioada 29 decembrie-03 ianuarie,…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…

- Un sofer care circula dinspre Valcea spre Sibiu a patruns pe contrasens, din cauza vitezei prea mari și a lovit o alta mașina care circula regulamentar. Sase persoane au fost ranite in accident. Unul din cei sase raniti este in coma, iar celelalte cinci persoane au multiple fracturi.…

- Zeci de elemente de munitie din al Doilea Razboi Mondial au fost descoperite în padurile ''Nemtisor'' si ''Poiana'', au anuntat duminica reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt.