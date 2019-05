Sibiu: Ambulanță aflată în misiune, lovită de un camion O ambulanța a fost implicata intr-un accident pe Drumul Național 7, in județul Sibiu. Autospeciala se afla in misiune și transporta un pacient spre spital. Conform reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Sibiu, accidentul s-a produs in localitatea Boița, pe sensul de mers spre Sibiu. Ambulanța a fost lovita de un camion al carui conducator auto nu a adapatat viteza pe un tronson de drum in curba și a patruns pe contrasens unde a intrat in coliziune cu salvarea ce circula regulamentar. Din fericire nu au existat victime, iar pacientul din ambulanța a fost preluat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

