Ambasadorul Canadei la Bucuresti, Kevin Hamilton, a inaugurat luni, la Sibiu, prima gradinita canadiana din sud-estul Europei, unde sunt inscrisi 32 de copii, potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES. "Sibiul este un judet in care iti doresti sa te stabilesti si sa iti cresti copiii. Sunteti binecuvantati din punct de vedere geografic, iar oamenii sunt minunati aici. Observatorii Canadei prezenti la summitul Consiliului Uniunii Europene organizat la Sibiu au fost foarte incantati de oras. Cred ca este momentul ca noi, ambasada, sa profitam de imaginea buna pe care o are Sibiul in fata canadienilor…