- Turistii nu pot urca miercuri, 16 ianuarie, la Balea Lac, la peste 2.000 de metri altitudine in muntii Fagaras, dupa ce telecabina care face legatura dintre Balea Cascada si Balea Lac a fost oprita din cauza vantului prea puternic, potrivit cabanierilor din zona, precizeaza dcnews.ro . Vantul bate cu…

