Stiri pe aceeasi tema

- AFOFM Alba a transmis locurile de munca vacante la data de 19 martie 2019, in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Cugir și Campeni. In total, in județ sunt disponibile 439 de posturi Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectati AJOFM Alba, sectiunea…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Forței de Munca Alba anunta graficul de desfasurare a burselor locurilor de munca ce se vor desfașura la nivel național in acest an. Astfel, in data de 12 aprilie 2019, va fi organizata la nivel national “Bursa Generala a Locurilor de Munca”, al carei obiectiv principal…

- *Regizorul spectacolului - Bogdan Georgescu, premiat cu Ursul de argint la Berlin. Prezentat in anul 2015, dupa ce a avut premiera la TNRS, in cadrul turneului național „Manifest pentru dialog”, in nu mai puțin de 21 de orașe din Romania, și recent, la finalul anului 2018, la Theatre de la Ville Paris,…

- Guvernul a schimbat ordonanța de modificare a legilor justiției, dupa consultarile premierului Viorica Dancila cu magistrații din CSM, precum și ale ministrului cu procurorii din Consiliu. Ministrul Tudorel Toader a prezentat marți cele cinci modificari și a spus ca CSM a dat aviz negativ pe intreg…

- Cei mai mulți dintre gorjenii care se afla in baza de date a Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Gorj sunt absolvenți de școala primara și gimnaziala. La sfarșitul lunii ianuarie, in evidențele agenției erau &i...

- La Instituția Prefectului – Județul Covasna a avut loc joi, 31 ianuarie, ședința Colegiului Prefectural in cadrul careia a fost prezentat raportul privind evaluarea activitații desfașurate in anul 2018. In cadrul ședinței au fost abordate subiecte precum sumele atribuite evenimentelor culturale dedicate…

- Inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Avram Iancu” al județului Cluj, general de brigada Ion Moldovan, a susținut miercuri, 30 ianuarie a.c., la sediul unitații, o conferința... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- „Imi face mare placere sa readuc cursul de ebraica, pentru incepatori, in lumea "reala" (din online), de data asta in Sibiu! Timp de trei luni - 12 lectii - vom trece cu rabdare si hotarare prin toate literele alfabetului ebraic, care - chiar asa ciudate si greu de invatat, cum par - vor deveni tot…