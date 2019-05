Sibienii vor plati de acum ca in Germania pentru cat gunoi produc Ridicarea gunoiului din Sibiu va fi monitorizata digital, recipientele pentru deseuri vor fi dotate cu cipuri si vor exista controlori care vor verifica periodic continutul pubelelor din oras, de la 1 iunie. Taxa speciala de salubrizare platita de sibieni ar urma sa creasca de la 7,89 la 9,50 lei de persoana.



