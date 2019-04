Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Sibiu a gazduit marți, 2 aprilie 2019, o serie de dezbateri publice pentru a ușura munca celor care doresc sa acceseze fonduri pentru proiecte culturale, gastronomice și cele destinate tineretului. Read More...

- In fiecare an, la 20 martie, 75 de țari membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei celebreaza ”Ziua Internaționala a Francofoniei” prin diverse manifestari culturale, evenimentul aparand in 1998. Read More...

- Vești bune! Spitalul de Psihiatrie Sibiu va beneficia de lucrari de reabilitare termica la una dintre cladirile in care funcționeaza Secția gerontopsihiatrie, cu un numar de 50 de paturi. Read More...

- "Avand in vedere opiniile exprimate in spațiul public de diferite asociații profesionale din mediul juridic, premierul Viorica Dancila invita luni, 25 februarie 2019, ora 15.30 la Palatul Victoria cate un reprezentant al asociațiilor de magistrați, precum și reprezentanți ai CSM, pentru discuții…

- Drumul județean 106 B care asigura legatura directa cu autostrada A1, cu drumul național DN 14 B și Aeroportul Internațional Sibiu, va fi modernizat de catre Consiliul Județean Sibiu. Read More...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat ca, in cursul zilei de miercuri, va avea o intalnire cu reprezentantii Guvernului si ai Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Energie pe tema...

- UPDATE – ora 9:27 Reprezentantii BNR nu vor participa marti la discutia din Comisia Economica din Senat pentru ca este nevoie mai intai de o intalnire cu Ministerul de Finante in cadrul Comitetului National de Supraveghere Macroprudentiala, a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al…

- „Imi face mare placere sa readuc cursul de ebraica, pentru incepatori, in lumea "reala" (din online), de data asta in Sibiu! Timp de trei luni - 12 lectii - vom trece cu rabdare si hotarare prin toate literele alfabetului ebraic, care - chiar asa ciudate si greu de invatat, cum par - vor deveni tot…