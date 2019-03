Stiri pe aceeasi tema

- În 19 februarie o femeie în vârst de 67 de ani din judeul Sibiu nu a respectat semnificaia indicatorului Oprire i a provocat un accident rutier pe raza municipiului.La data de 19 februarie ora 1010 o femeie în vârst de 67 de anidin judeul Sibiu în timp ce conducea un au...

- VEȘTI TRISTE: Doi pacienți in varsta de 95, respectiv 65 de ani, cu afecțiuni respiratorii și multiple alte afecțiuni grave, internați in cadrul Secției Clinice Boli Infecțioase de la SCJU Sibiu au decedat in data de 11 februarie. Read More...

- Film de actiune sau realitate? O banca din Belgia a fost jefuita in mare fel! Hotii au sapat doua tuneluri si intr-un final, au ajuns la seifuri. Cum s-a terminat totul, scenariu de film... de comedie.

- O sibianca s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus fara permis de conducere. S-a intamplat la Sibiu, pe strada Frezorilor, acolo unde femeia a și lovit doua mașini parcate. „La data de 1 februarie a.c., i...

- Nici bine nu l-a cumparat, ca l-a si pierdut! Nu, nu este vorba de vreun inel sau un rucsac, ci despre un pat! Un barbat din Sibiu a achizitionat un pat supraetajat de pe internet, dar a fost pierdut din remorca, in timpul transportului, scrie spynews.ro.

- Jaf ca in filme in satul Mandresti, raionulTelenesti. Doi barbati imbracati cu cagule pe cap au intrat ieri, dimineata, in gospodaria unei femei din raionul Telenesti si au furat tot ce le-a cazut in cale.