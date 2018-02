Stiri pe aceeasi tema

- La data de 16 februarie a.c., polițistii din cadrul Biroului Arme si Explozivi Substanțe Periculoase, valorificand o informatie, au reusit identificarea a doi barbați din comuna Gusoeni, care in ziua de 15 februarie a.c, in jurul orei 16.00, au comis acte de braconaj cinegetic si au executat un numar…

- Trei persoane, banuite de comiterea mai multor infractiuni de braconaj cinegetic, au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate in judetele Sibiu si Mures, intr-un dosar cu un prejudiciu estimat la peste 120.000 de euro. Conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Mures, in urma perchezitiilor…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, marti, confirmarea virusului gripal la alti patru pacienti care au decedat. Trei dintre pacienti au avut virus gripal de tip B - o femeie de 63 de ani din judetul Mures, o femeie de 72 de ani din Iasi…

- Ieri a avut loc prima sesiune a examenului național de bacalaureat ilegal. Astfel, in perioada 12-22 februarie, se vor derula probele de competente lingvistice și digitale din cadrul examenului de bacalaureat reformat dupa bunul plac al ultimilor doi miniștri care se incurca pe „genunche” in „pamblici”.…

- Dezbaterea a avut loc la sediul Parlamentului European din Strasbourg. ”In cadrul reuniunii, ministrul justiției a realizat o prezentare a evoluțiilor legislative din Romania, cu referire la noul cadru constituțional democratic dat de actuala constituție a Romaniei, modificarea legislației…

- In aceasta dimineața, politistii Inspectoratului de Poliție Județean Arges și ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza șase perchezitii domiciliare, in județele Arges, Olt și Dolj, la sediile unor societați comerciale și locuințele unor persoane…

- Bogdan Chitic Peste 50 de cluburi din intreaga țara și din strainatate, printre care și Ploiești Basketball, CS Sevlar Lynx și CSȘ Ploiești, vor lua parte, incepand de astazi, la cea de-a VII-a ediție a Cupei Transilvania, de la Tg. Mureș, competiție dedicata micuților baschetbaliști cu varste cuprinse…

- Polițiștii din Galati au facut, joi, 67 de perchezitii si au adus la audieri 43 de persoane, intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate. Prejudiciul creat se ridica la aproximativ 1.400.000 lei. „In aceasta dimineața, 120 de polițiști galațeni, sub coordonarea unui procuror…

- Localnicii si turistii care strabat judetul Sibiu, prin orasul Agnita, pentru a ajunge în judetul Mures, pâna la Sighisoara, vor avea o sosea mai buna din 2021, dupa ce joi s-a semnat un contract de modernizare a acestui drum, cu bani europeni, în valoare de peste 118 milioane de lei.…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Constanța, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, sub coordonarea DIICOT, au efectuat 11 percheziții pentru destructurarea unui grup infracțional, implicat in comiterea de infracțiuni de proxenetism. 5 persoane au fost reținute.…

- O noua sesiunea parlamentara aduce cu sine și o noua competiție pentru funcții in interiorul grupurilor parlamentare. La PNL, batalia pentru șefia grupului parlamentar de la Camera Deputaților se da intre Raluca Turcan, actualul lider de grup, și Adriana Saftoiu.Potrivit unor surse din partid,…

- Un cioban din Timiș a descoperit un cadavru in stare avansata de putrefacție, in apropierea unei ferme din localitatea timișeana Variaș. Baciul a sunat speriat la 112, iar oamenii legii s-au indreptat imediat spre locul unde a fost facuta descoperirea macabra. Polițiștii timișeni incearca acum sa afle…

- Prima medalie olimpica care a fost adusa in judetul Mures de la Jocurile Olimpice de la Montreal, in 1976, de catre luptatorul Ladislau Simon, primul campion mondial al Romaniei la lupte libere, a fost prezentata marti, elevilor de la Scoala Gimnaziala Europa din Targu Mures, in cadrul actiunii "Azi…

- Ninge luni dimineata pe mai multe sectoare de drumuri nationale si autostrazi din 24 de judete, dar niciun drum nu este inchis. Potrivit Centrului Infotrafic, luni dimineata nu erau anuntate drumuri nationale sau autostrazi cu circulatia oprita din cauza vreunui accident sau a vremii nefavorabile.…

- Haine contrafacute, confiscate de polițiști in Ilfov. Peste 3.000 de articole de imbracaminte susceptibile de a fi contrafacute, 27.500 de etichete cu insemnele unor marci protejate, precum și aparatura și materile folosite in activitatea de ,,inscripționare” a hainelor au fost ridicate de polițiștii…

- Liga Naționala de baschet masculin, etapa a 15-a. Meciul rundei: U-BT Cluj – CSU Sibiu. Etapa debuteaza vineri, la Oradea. Vineri, 19 ianuarie CSM CSU Oradea – BC Mureș – ora 17.45 Sambata, 20 ianuarie U-BT Cluj-Napoca – BC CSU Sibiu – ora 17.15 Phoenix Galați vs Timba Timișoara – ora 19.00 BC Timișoara…

- Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la Palatul Victoria. Guvernul a informat luni seara ca adresa…

- Pe 24 ianuarie 2018 la Colegiul Agricol Dr. C. Angelescu Buzau va avea loc activitatea ,,Mica Unire deschiderea spre epoca moderna’’ inclusa in proiectul interjudetean ,,Europa, urmarile trecutului”. Actiunea consta in prezentarea evenimentelor istorice din preajma Unirii

- La data de 14 ianuarie a.c., ora 12.00, politistii din cadrul Sectiei 6 Rurala Cernavoda, Postul de Politie Silistea, au fost sesizati, printr-un apel 112, despre faptul ca pe un domeniu de vanatoare din apropierea localitatii Vlad Tepes, judetul Constanta, s-ar afla persoane care nu intrunesc conditiile…

- Tehnologia LED a batut toate celelalte surse de iluminat, in 2017. Cat cistigati la factura daca schimbati becurile din casa Schimbarea becurilor clasice cu cele LED aduce economii substantiale in factura de energie electrica, chiar si in Romania, unde preturile la energia vanduta consumatorilor casnici…

- Parapantist ucis de elicea paramotorului, in Timiș. Soarta crunta pentru un parapantist de 35 de ani, care a avut parte de o moarte groaznica. Tragedia s-a intamplat duminica dupa-amiaza, pe 7 ianuarie, in localitatea timișeana Gelu, aflata la aproximativ 40 de kilometri de Timișoara. Barbatul se afla…

- Liga Naționala de baschet, etapa a 12-a. Vineri se disputa eternul derby la baschet, Dinamo – Steaua. Roș-albii sunt ultimii, fara victorie. Joi, 4 ianuarie 18.00 Timba Timișoara – BC Timișoara CSU Sibiu – BC Oradea 19.00 BC Mureș – Phoenix Galați 20.00 BC Pitești – U-BT Cluj Vineri, 5 ianuarie 18.00…

- Meteorologii au prelungit pana la ora 14:00 codul galben de ceata si polei Foto: Arhiva / Cristiana Sabau. Meteorologii au prelungit pâna la ora 14:00 codul galben de ceata si polei, pentru 14 judete din Moldova, Transilvania si Dobrogea. În urmatoarele ore, în judetele…

- Cu meciul disputat miercuri la Sibiu (scor, 67-86 cu BC CSU) din etapa a X-a a Ligii Nationale, baschetbalistii de la Politehnica Iasi au incheiat meciurile din 2017. Initial, era programata partida din ultima etapa a turului, pe teren propriu cu BC Mures, insa acest meci s-a amanat pentru 10 februarie.…

- Comisarul european Corina Cretu a aprobat finantarea unui proiect ce va oferi acces imbunatatit la apa potabila in judetul Alba, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania transmis miercuri Agerpres. Potrivit sursei citate, 106.500 de locuitori din judetul Alba vor avea…

- Ieri-dimineata mascatii au intrat in sediul Registrului Auto Roman filiala Iasi. Nimeni nu a suflat o vorba despre actiune, cu toate ca procurorii au stat cateva ore bune in sedu. Surse ale reporterilor au dezvaluit ca in spatele acestor descinderi s-ar ascunde mafia programarilor. Este stiut faptul…

- Prin proiectul de modificare a Legii ANI, initiat de Florin Iordache, 675 de politicieni scapa de problemele de integritate. Conform unei liste oferite de ANI catre romaniacurata.ro, cu referire la functiile elective, Agentia Nationala de Integritate precizeaza faptul ca modificarea legislativa poate…

- Baza aeriana de la Câmpia Turzii se afla pe lista structurilor militare vizate de guvernul Statelor Unite ale Americii pentru modernizare. Aceasta inițiativa a americanilor a venit din necesitatea de a împiedica agresiunile venite din partea Rusiei. Din cele 200 de milioane de…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la nivelul tarii exista 6 drumuri nationale cu circulatia inchisa, respectiv: 1. DN7C Transfagarașan intre Piscu Negru (judetul Arges) si Balea Cascada (judetul Sibiu), pe tronsonul kilometric 104 – 131, in perioada 01.11.2017…

- Bogdan Chitic Echipa feminina de baschet senioare a CSS-CSM Ploiesti a incheiat faza de calificare a Ligii 1 cu un bilant de patru victorii si tot atatea infrangeri, asta dupa ce, la finalul saptamanii trecute, a bifat doua succese in mai putin de 24 de ore, cu Sportul Studentesc, in deplasare, si BC…

- Cateva mii de persoane au protestat duminica seara in mai multe orase ale tarii impotriva modificarilor legilor Justitiei, cei mai multi manifestanti fiind in Cluj-Napoca, Sibiu si Brasov. Protestatarii au infruntat frigul si ploaia si au scandat lozinci la adresa guvernantilor. Manifestatiile s-au…

- Brigada Rutiera a Capitalei, a actionat, in noaptea de sambata spre duminica, alaturi de specialisti de la Agentia Nationala Antidrog, pe principalele artere ale municipiului Bucuresti pentru combaterea conducerii autovehiculelor de catre persoane aflate sub infl bauturilor alcoolice sau a substantelor…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni frontale intre un autotren si o autoutilitara, circulatia rutiera pe DN14 Medias ndash; Sibiu este momentan oprita pe ambele sensuri in zona localitatii sibiene Seica Mare.Soferul autoutilitarei a…

- Imaginile vin la un an de mandat în Parlamentul României, dupa mai multe vizite prin spitalele din România. “Mi-am început mandatul de deputat intrând în spitalele din Cluj, din tara, am fost în Bucuresti, în Mures, în Sibiu, în…

- Doi barbati, unul din judetul Mures, celalalt din Bucuresti s-au ales cu dosare penale in Alba, dupa ce au condus autoturisme, fara a avea permis. Potrivit IPJ Alba, in 7 decembrie, in jurul orei 14.30, politistii Secției 6 Poliție Rurala Jidvei, in timp ce actionau pe DJ 107, pe raza comunei Sancel,…

- Zece județe se afla sub avertizare de tip nowcasting de ceața densa. Potrivit Centrului Infotrafic, ceața creeaza probleme și in trafic, nu doar in județele aflate sun cod galben. Administrația Naționala de Meteorologie a emis mai multe avertizari nowcasting de cod galben din cauza ceții dense. Atenționarile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, vineri dimineața, doua atenționari nowcasting Cod galben de ceața, valabile in șapte județe, intre care și Alba, din centrul și vestul țarii, in urmatoarele ore. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in zonele joase ale județelor Alba, Harghita,…

- Trei oameni au fost raniti, luni seara, in urma unui accident produs pe DN14, in judetul Mures, si in care au fost implicate un autoturism si un microbuz de transport persoane.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, la aceasta ora circulatia rutiera este oprita pe DN14, intre localitatile…

- Conform analizei, pentru prima oara în ultimii 27 de ani, pachetele de city break interne au fost mai bine vândute decât cele în orașele turistice europene, potrivit Agerpres. Spre deosebire de anii în care turiștii români optau pentru city break-uri în…

- Omul de afaceri Costel Cașuneanu este vizat în dosarul de evaziune fiscala și spalare de bani în care procurorii PCA Ploiești și polițiștii de investigare a criminalitații economice au efectuat percheziții, marți dimineața, în mai multe județe, informeaza Agerpres. Surse…

- Politisti de investigare a criminalitații economice din Prahova efectueaza 16 perchezitii la locuintele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni economice. Prejudiciul estimat in dosar este de peste 8 milioane de lei, din evaziune fiscala și spalare de bani. 13 persoane vor fi conduse la…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența informeaza ca in ultimele 24 de ore, peste 3500 de pompieri militari din județele vizate de avertizarile meteorologice au fost la datorie pentru executarea misiunilor destinate limitarii și inlaturarii efectelor generate de ploile abundente, intensificari…

- La data de 22 noiembrie 2017, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Orasului Abrud, i-au identificat pe G.G. de 35 de ani din localitatea Fantanele, judetul Mures, G.T. de 19 ani din localitatea Brau, judetul Hunedoara, G.I. de 25 de ani din localitatea Tarnaveni, judetul Mures si…

- Politistii din Brasov efectueaza 7 perchezitii domiciliare la persoane banuite de furturi de tigari din firme care au sediul in judetele Brasov, Covasna, Bacau si Sibiu, fapte prin care ar fi cauzat un prejudiciu total de aproape 150.000 de lei, informeaza Politia Romana. Politistii Inspectoratului…

- Politistii Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate si cei din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Alba Iulia, sub coordonarea procurorilor DIICOT Structura Centrala, au facut, miercuri, 15 perchezitii, pentru destructurarea unei grupari infractionale organizate specializate…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate și procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrala au destructurat o grupare infracționala care ar fi cauzat un prejudiciu de 700.000 de euro, prin evaziune fiscala in domeniul comerțului cu cherestea. La data de 22 noiembrie 2017, polițiștii Directiei…