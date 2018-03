Siberia: Un avion cu aur, platina si diamante de 368 mil. dolari a inceput sa piarda din incarcatura dupa decolare / Unele lingouri au ajuns la 26 km distanta de aeroport

Stiri pe aceeasi tema

- Un avion rus care transporta lingouri din "metal pretios" in Siberia a avut o problema la decolare si a pierdut peste trei tone din incarcatura pe pista aeroportului, au declarat joi autoritatile locale, citate de AFP. Aparatul de transport An-12 al companiei Nimbus era pe cale sa decoleze…

- Aeronava, care se pregatea sa aterizeze la o baza navala din zona Key West, Florida, s-a prabusit in jurul orei locale 16.30 (ora Romaniei, 21.30), informeaza site-ul agentiei The Associated Press. Oficialii, care au vorbit despre incidentul aviatic sub protectia anonimatului, anuntasera initial…

- Cel putin 11 oameni au murit dupa ca un avion privat inregistrat in Turcia s-a prabusit intr-o zona muntoasa din Iran. Aeronava plecase din Emiratele Arabe Unite si ar fi trebuit sa ajunga la Istanbul.

- Un grup de hoți a furat 5 milioane de dolari, bani gheața, dintr-un avion care trebuia sa decoleze de pe aeroportul din Sao Paolo, Brazilia, cu destinația Elveția. Jaful nu a durat mai mult de șase minute, iar poliția nu a reușit deocamdata sa dea de urma hoților, scrie DW.

- Un grup de hoți a furat 5 milioane de dolari, bani gheața, dintr-un avion care trebuia sa decoleze de pe aeroportul din Sao Paolo, Brazilia, cu destinația Elveția. Jaful nu a durat mai mult de șase minute, iar poliția nu a reușit deocamdata sa dea de urma hoților. Conform informatiilor aparute in presa,…

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- China a testat recent un avion hipersonic denumit I Plane si poate calatori mii de kilometri intr-un timp extrem de scurt. Proiectul vine in contextul superputerilor care incearca sa creeze tehnologii care sa dea posibilitatea unei viteze si...

- Stratolaunch, cel mai mare avion din lume, a realizat primele teste complete la sol in care a atins o viteza de 40 de noduri sau 74 km/h. Aeronava are o configuratie cu fuselaj dublu si o intindere a aripilor de 117 metri. Conform IBTimes, testele au fost realizate in aeroportul Mojave Air and Space…

- Doi barbați și-au pierdut viața in Ecuador dupa ce au cazut dintr-un avion imediat dupa decolare. Victimele erau pasageri clandestini și se ascunsesera in compartimentul trenului de aterizare principal.

- Un Beoing 747 a fost abandonat pe un camp din apropierea unei aglomerate șosele din Bali. Aeronava care nu are niciun element de identificare a devenit o atracție locala pentru turiști. Nimeni nu știe cum și cand a ajuns acolo aeronava. Potrivit Daily Mail, acesta nu este singurul…

- O echipa de cercetatori chinezi a proiectat un avion ultrarapid care va parcurge distanta intre Beijing si New York in doua ore. Aparatul, care va zbura cu o viteza de peste 6.000 de km/h, va putea transporta zeci de persoane si tone de incarcatura, relateaza joi EFE. "Va avea nevoie de…

- Un avion cu 66 de oameni la bord s-a prabusit, dimineața, in Iran. Autoriatațile au anunțat ca nu exista niciun supraviețuitor. Aeronava aparținea companiei Aseman Airlines, decolase din capitala Teheran si se indrepta catre un oras din sud-vestul tarii. „Toate serviciile de urgenta sunt in alerta”,…

- Un avion de pasageri, cu 71 de oameni la bord, s-a prabusit in Rusia. Aeronava a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova si se indrepta spre orasul Orsk. Aparatul de zbor a disparut de pe radare la doar doua minute dupa decolare.

- Un avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, s-a prabusit duminica la scurt timp dupa ce a decolat de pe aeroportul Domodedovo din Moscova, relateaza site-urile BBC News si Russia Today.

A fost alerta vineri seara pe Aeroportul Otopeni. Pilotii unui avion al companiei Ryanair care plecase spre Dublin au cerut ca aeronava sa revina pe aeroport dupa ce in timpul manevrelor de decolare ar fi lovit pista cu coada.

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare.

- Un Boeing 737-800NG (EI-EBA – 9 ani) al companiei Ryanair care a decolat in aceasta seara in jurul orei 21:55 de la București cu destinația Dublin, zbor FR7347, ar fi lovit cu coada pista in timpul procedurii de decolare. Aeronava a aterizat in siguranța pe pista 26L a aeroportului Otopeni la 54 de…

- Aeronava era programata sa aterizeze, sambata, la ora locala 22.00, la Sofia, dar dupa doua incercari esuate de a ateriza, pilotii au decis sa se indrepte spre Bucuresti, scrie antena3.ro. Citeste si Un comisar european afirma ca Bulgaria este un exemplu bun privind protectia frontierelor…

- Cinci barbați au fost arestați dupa ce o jumatate de tona de cocaina a fost descoperita intr-un avion privat.Drogurile valoreaza peste 50 de milioane de dolari și au fost descoperite de ofițerii de frontiera britanici intr-un avion care a plecat din Bogota, Columbia, și a aterizat luni pe aeroportul…

- Rusia afirma ca a interceptat un avion american spion care s-a apropiat de spatiul sau aerian deasupra Marii Negre. Statele Unite protesteaza si cer Rusiei sa inceteze aceste actiuni nesigure care sunt in contradictie cu normele si acordurile internationale.

- Coincheck, unul dintre cele mai mari exchangeuri de criptomonede din Japonia a pierdut monede digitale NEM in valoare de aproape 400 de dolari ceea ce le aminteste investitorilor de exchange-ul Mt. Gox, situat in Tokyo pana in 2014, care i-a facut pe mai multi clienti sa piarda 850.000 de bitcoini,…

- Autoritatile au fost alarmate de cativa colegi ai pilotului care au observat starea in care se afla acesta. Politia a descins imediat in cabina barbatului in varsta de 49 de ani si l-a arestat. Din cauza incidentului cei 300 de pasageri care urmau sa ajunga in Mauritius au fost nevoiti sa astepte…

- Haos pe Aeroportul Internațional Chișinau. Mai multe curse care urmau sa decoleze și sa aterizeze se rețin. Contactați de stirilocale.mdresponsabilii de la aeroport ne-au spus ca, cursele se rețin din cauza condițiilor meteo complicate. Și cursa Chișinau-Moscova care urma sa decoleze…

- Incident grav pe un aeroport din nordul Turciei. Un avion de pasageri a ieșit de pe pista și a ramas blocat in noroi. Din fecire, toți cei aflați la bordul aeronavei au fost evacuați in siguranța, fara ca nicio persoana sa fie ranita, relateaza Sky News. Incidentul a avut loc in orașul Trabzon, aflat…

Scandal violent intr un avion cu romani, pe ruta Lisabona Bucuresti. Aeronava a fost intoarsa din drum dupa ce mai multi cetateni de etnie roma s au luat la bataie, scrie Romania TV.Altercatia a avut loc cu cateva minute inainte ca aeronava sa decoleze de pe aeroportul din Lisabona. Potrivit martorilor, doi cetateni de etnie rroma sunt cei care au pornit scandalul in care apoi au fost implicate mai multe persoane.

- Poliția din Indonezia a arestat o femeie dupa ce personalul unui avion a gasit trupul unui copil înfașurat într-o punga de plastic. Aeronava se îndrepta spre aeroportul internațional Soekarno-Hatta din Jakarta. Bebelușul, nascut în mijlocul zborului, a fost gasit de…

- Alerta pe aeroportul din Toronto, Canada, dupa ce un avion care abia aterizase a fost acrosat de un altul, remorcat pentru a fi parcat. Accidentul a provocat un incendiu si a starnit panica printre pasageri.

- Un avion care era tractat a intrat in coliziune cu o aeronava care aterizase recent si astepta sa parcheze, in urma ciocnirii izbucnind un incendiu care a fost stins rapid de pompieri, au anuntat autoritatile aeroportuare din Canada. In incident au fost implicate o aeronava de tip Boeing 737-800 a companiei…

- Momente de panica la bordul unul avion al companiei Blue Air care, potrivit pasagerilor, a pierdut brusc altitudine deasupra Marii Ionice si a ajuns la 100 de metri de apa. Aeronava plecase in aceasta dimineata din Bacau cu destinatia Catania, si a aterizat la Palermo.

- Aeronava a decolat in conditii normale de pe Aeroportul International „George Enescu" Bacau, dar din cauza rafalelor de vant puternice a pierdut din altitudine, iar pilotul a fost nevoit sa aterizeze de urgenta in Palermo. Cursa era programata sa aterizeze in Catania in jurul orei 14.00. La bord se…

- Un avion al companiei Blue Air care decolase in aceasta dimineața de la Bacau cu destinația Catania a fost la un pas de a se prabuși in mare. Aeronava a pierdut brusc din altitudine și ar fi ajuns ...

- China șocheaza din nou. De aceasta data, cu cel mai mare avion amfibiuaflat in productie in intreaga lume.Aeronava AG600. inaugurata de curand, are o amplitudine a aripilor de aproape 40 de metri si poate transporta 50 de persoane.

- Un avion cu destinatia Tokyo, in care se aflau modelul Chrissy Teigen si sotul ei, muzicianul John Legend, a fost intors din drum la Los Angeles din cauza ca un pasager a urcat din greseala in avion, potrivit contactmusic.com. Potrivit lui Chrissy Teigen, pasagerul care s-a imbarcat la aeroportul din…

- Constructorul aeronautic european Airbus a elaborat planuri de rezerva pentru a putea scoate treptat din productie modelul A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, daca nu va reusi sa obtina o noua comanda din partea Emirates Airlines, au declarat pentru Reuters mai multe surse apropiate situației,…

- Probleme pentru un avion al companiei aeriene TAROM, în aceasta dimineata. Aeronava care trebuia sa ajunga la Munchen a revenit pe aeroportul Otopeni la câteva minute dupa decolare.

- A fost panica uriața pentru zeci de calatori! O aeronava TAROM cu destinația Munchen a fost intoarsa din drum, pe aeroportul Otopeni, la doar cateva minute de la decolare. Avionul a decolat la ora 9:10 și a revenit la 9:22.Din primele informații, inca nu se cunosc cauzele intoarcerii, anunța…

Cel puțin patru persoane si-au pierdut viata, dupa ce un avion cu doua motoare s-a prabușit pe un aeroport din Florida. Cauza accidentului este inca necunoscuta, potrivit The Sun. Accidentul a avut loc la aeroportul Bartow Municipal, aflat in apropiere de Tampa Bay și care a fost anterior folosit ca o baza a forțelor aeriene americane. Patru persoane au murit, in urma impactului.

- Un avion de pasageri s-a prabușit in nordul Rusiei, iar patru persoane, printre care și un copil de cinci ani și-au pierdut viața. Alte 9 persoane sunt internate in spital, scrie Siberian Times. Aeronava model Antonov TBC-2MC s-a prabușit in apropiere de orașul Naryan-Mar din nordul Rusiei. Accidentul…