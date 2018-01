Siberia: Termometrul din cea mai friguroasa localitate din lume s-a stricat. Temperaturile au ajuns la un pas de minimul record

Stiri pe aceeasi tema

- Un ger cumplit s-a lasat peste Siberia. Temperaturi de minus 65 de grade Celsius s-au înregistrat în mai multe zone din Iakutia. Scolile au fost închise, iar strazile din mai multe orase sunt aproape pustii.

- In Oymyakon, cea mai friguroasa localiate din lume, a fost inregistrata o temperatura de -62 de grade Celsius, aproape de recordul absolut. In mod normal, termometrele ar trebui sa arate -50 de grade Celsius in luna ianuarie, in aceasta zona din Rusia. Locuitorii au postat pe Instagram o serie de fotografii,…

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Pe 14 ianuarie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta.Se prevede cer variabil, vremea va fi fara precipitații.Vintul din nord-est va sufla slab. Temperatura aerului noaptea va oscila intre -9..-4°С.

- Vremea de primavara ia sfârșit. Începând din acest weekend, temperaturile vor scadea simțitor. Sâmbata, temperaturile maxime se vor încadra între -3 și 6 grade Celsius.

- Un orașel izolat din provincia Yukutsk, Siberia, este cel mai friguros de pe Pamant. Iarna, temperaturile de aici scad constant sub valoarea de -40 de grade Celsius, dar localnicii au invațat sa faca fața cu brio sezonului geros, scrie digi24.ro.

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti-frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP, conform agerpres.ro. "Temperaturile…

- Marocul se confrunta de cateva zile cu un val de frig neobisnuit de sever si cu importante caderi de zapada in regiunile muntoase, din cauza carora autoritatile si asociatiile caritative au implementat un dispozitiv anti-frig in zonele cele mai afectate, informeaza AFP. "Temperaturile…

- Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta „o anomalie”

- Duminica poate fi considerata ziua extremelor pentru temperaturile de pe glob, fiind inregistrata o diferența de peste 100 de grade Celsius intre New York, unde sint inregistrate unele dintre cele mai scazute temperaturi din istorie și Sydney, unde se apropie de recorduri de caldura. In Statele Unite…

- Temperaturile de primavara bat in retragere. Meteorologii prognozeaza pentru acest inceput de saptamana pana la opt grade Celsius. De maine, zilele vor deveni mai reci. In nordul țarii valorile termice vor oscila intre zero și trei grade cu plus și vor fi ploi slabe.

- Temperaturile ridicate din aceste zile, cu 19 grade Celsius, atinse la Lugoj, judetul Timis, i-au luat prin surprindere chiar si pe meteorologi, care admit ca vremea din aceste zile reprezinta „o anomalie”.

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- Temperaturi minime de aproape -50 de grade Celsius s-au inregistrat in estul Canadei si Statelor Unite, la doar cateva zile dupa o furtuna puternica care a afectat mii de zboruri si s-a soldat cu cel putin 19 decese in SUA. Potrivit presei internaționale un ger naprasnic si un vant taios a pus stapanire…

- Temperaturile scazute din SUA fac victime în lumea necuvântatoarelor. În statul Florida, unde a nins pentru prima data în ultimii 30 de ani, au fost înregistrate în jur de patru grade. Pe rețelele de socializare au aparut numeroase fotografii cu șopârle…

- Reprezentantii Directiei pentru Agricultura Gorj sustin ca daca nu va ninge in judet culturile de cereale sunt in pericol. Pana acum nu au fost temperaturii care sa afecteze culturile de grau, secara si orz. Potrivit lui Dan Tanasescu, directorul Directiei pentru Agricultura Gorj, graul rezista si la…

- Vreme de primavara la inceputul lui ianuarie. In primul weekend din acest an, temperaturile maxime din Alba vor urca pana la valori de 11 – 12 grade Celsius. Sambata și duminica se incalzeste simtitor si vom avea parte de vreme frumoasa in majoritatea localitaților din județ. La munte, temperaturile…

- Vremea continua sa ne surprinda cu vesti bune. Craciunul a trecut si, desi cu totii asteptam sa ne bucuram de o ninsoare ca-n povesti, nu numai ca ea nu a venit, dar temperaturile din termometre au fost mult mai ridicate decat norma calendaristica. Iar, daca pana acum Romania a fost invaluita de un…

- Temperaturi cu 10 grade mai mari decat ar fi normal. Ce spun meteorologii Temperaturile acestui inceput de an sunt peste media normala, iar in unele zone sunt, in medie, cu 10 grade mai mult decat ar fi fost normal pentru data din calendar, spun meteorologi, acestia precizand ca in urmatoarea saptamana…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- In prima luna a anului viitor, temperaturile medii lunare ale aerului vor fi in general apropiate de normal, posibil local mai ridicate in sud-est, sud si vest. Potrivit masuratorilor de specialitate, media multianuala lunara pentru luna ianuarie este de -2,1 grade Celsius, luandu-se in considerare…

- Contrar anunțurilor meteorologilor din urma cu o saptamana, vremea de Craciun va fi neobișnuit de calda, cu temperaturi care se vor ridica și la 15 grade. De vineri, vremea va intra intr-un proces de incalzire. Temperaturile maxime vor avea valori cuprinse intre minus 2 grade in estul Transilvaniei…

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va încalzi ușor în zilele urmatoare, iar pâna în ziua de Craciun, minimele termice vor ajunge la valori pozitive.Vineri, 22 decembrie, temperaturile vor fi cuprinse între 1 grad Celsius și -5 grade Celsius. Cerul…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. Incepand din aceasta noapte se va instala gerul in depresiuni. Acolo temperatura va scadea…

- Cea mai mare parte a tarii va fi ferita de ninsori si viscol in zilele urmatoare. Aceste fenomene vor aparea in special pe la munte in a doua jumatate a saptamanii. In rest, va continua sa fie frig. In cursul noptii de marți, norii vor fi prezenti in special in jumatatea de est a tarii. Va…

- Meteorologii de la ANM anunța ca temperaturile continua sa scada, la Cluj, în zilele urmatoare, minimele termice depașind -5 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 2 grade Celsius și -3 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros.Marți, vremea se racește, fiind…

- Temperaturile încep sa scada în acest sfârșit de saptamâna la Cluj, iar meteorologii anunța și vreme ploioasa.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 9 grade Celsius și 2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros și se anunța ploi…

- Deși mai sunt doar câteva zile pâna la Craciun, în perioada urmatoare ne vom putea bucura de o vreme de primavara adevarata. Meteorologii anunța temperature bulversante pentru zilele urmatoare. Astfel ca, daca duminica minima fost de -12 grade Celsius, astazii, temperaturile…

- Vremea a fost inchisa, cu cer mai mult noros. Pe arii extinse au cazut precipitații mixte, sub forma de ploaie sau burnița. La munte a nins. Vantul a suflat moderat, dar a prezentat intensificari in zona de munte inalta de pana la 90 km/h. Izolat la munte și in zonele joase a fost semnalata ceața.…

- Vremea va fi rece, in urmatoarele doua zile, in special noaptea, dar si dimineata, in mare parte a Romaniei. Minimele vor ajunge pana la -10 grade Celsius, transmite Mediafax . Luni, in tara, vremea va fi rece dimineata si mai ales noaptea, in cea mai mare parte a tarii. In regiunile intracarpatice…

- Comitetul pentru Situații de Urgența Timiș a emis o informare meteorologica valabila pentru data de 3 decembrie, in intervalul orar 5.00 – 23.00. Sunt anunțate precipitații sub forma de ninsoare cu depunere de strat de zapada. De asemenea, Administrația Naționala de Meteorologie…

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 27 noiembrie – 10 decembrie, la munte vor fi ninsori abundente, in timp ce in alte regiuni, in special in sud și sud-est, temperaturile vor fi in creștere, depașind chiar și pragul de 10 grade Celsius. Pe 1 Decembrie, de Ziua Romaniei, in Capitala va fi frig și…

- Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie sunt sanse ca, de Craciun și Revelion, sa avem zapada. In decembrie, temperaturile medii ale aerului vor fi cuprinse in limite apropiate de mediile multianuale, stabilite prin masuratori de specialitate, la -0,8 grade Celsius, in majoritatea regiunilor,…

- Vremea va deveni din ce in ce mai rece in perioada urmatoare, din cauza unui ciclon cu masa de aer rece care va ajunge sambata noapte in partea de nord a tarii noastre si care va determina o scadere a temperaturilor chiar si sub zero grade Celsius pe timpul noptii. Tot in weekend un alt ciclon cu o…

- Vremea a inceput, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. Potrivit reprezentanților Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi, temperaturile incep sa creasca…

- Vremea începe, de astazi, sa se raceasca, temperaturile continuând sa scada și în cursul zilei de mâine, în toata țara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. „Temperaturile scad, de azi, în majoritatea regiunilor și nu vor fi mai mult…

- O mica localitate din nord-estul Republicii ruse Yakutia, unde temperatura medie in luna ianuarie este de minus 50 de grade Celsius, este cunoscuta drept cel mai friguros punct locuit de pe planeta. Oymyakon este cunoscut sub numele de „Polul Frigului”, cea mai scazuta temperatura inregistrata vreodata…

- Temperaturile vor scadea drastic saptamana viitoare, iar Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunța pentru ziua de joi primii fulgi din acest sezon in R. Moldova. Maine și duminica vom avea maxime de pana la 17 grade Celsius, fara ploi. Luni, deși se anunța cațiva stropi de ploaie, va fi și mai…

- Președintele columbian, Juan Manuel Santos, a anunțat miercuri capturarea a 12 tone de cocaina, un record istoric pentru aceasta țara, primul producator mondial al respectivului drog, conform ONU, transmite AFP.

- Incepand de miercuri dupa-amiaza, la nivelul intregii tari, se vor inregistra ploi slabe, dar temperaturile raman apropiate de normal si vor fi cuprinse intre 8 si 16 grade Celsius, a declarat ameteorologul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) Mihai Timu. „Vom avea ploi de maine (miercuri…

- In Banat, pe intreg intervalul de prognoza, variațiile termice vor fi spre scadere ușoara și treptata. Majoritatea valorilor ce urmeaza sa se inregistreze se vor situa peste cele climatologic specifice perioadei. In medie, temperaturile maxime vor cobori de la 16 grade, in primele doua zile, pana…

- Temperaturile vor scadea in urmatoarele saptamani iar incepand cu data de opt noiembrie, in funcție de regiune, se reintorc și precipiațiile, se arata in prognoza pe doua saptamani anunțat de ANM. Temperaturile vor scadea in urmatoarea perioada, anunța ANM, dar ele se vor incadra in normalul perioadei.…

- Desi meteorologii au emis un cod galben de vant puternic, nimeni nu se astepta la asa ceva. In cateva judetete, vantul a batut cu puterea unui uragan, rafalele atingand viteze de 150 de kilometri pe ora. Aceste fenomene extreme au fost puse pe teama unui „vortex polar”.

- Concentratia de dioxid de carbon in atmosfera terestra a ajuns la un nivel record in anul 2016, potrivit Organizatiei Meteorologice Mondiale (OMM), care avertizeaza ca aceasta evolutie ar „initia schimbari impredictibile in sistemul climatic”, relateaza site-ul postului BBC News, preluat de Mediafax.…

- Temperaturile vor scadea pana la aproape 13 grade Celsius, iar in ultimele zile ale lunii vom avea parte de ploi in toata tara, pe arii restranse fiind vorba de cantitati de apa insemnate.

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța scaderi de temperatura și precipitații ce vor acoperi arii extinse pentru finalul lunii octombrie și inceputul lunii noiembrie. Vremea se va raci semnificativ incepand cu jumatatea saptamanii in curs, anunța Administrația Naționala de Meteorologie care…

- Vin temperaturi de iarna dupa ce ne-am bucurat de vara din octombrie. De maine, intra in Romania un var de aer polar si va fi mai frig si cu 20 de grade Celsius. Temperaturile scad in toata tara.

- Dupa o saptamâna cu temperaturi mult peste media normala a acestei perioade, meteorologii anunța ca temperaturile vor scadea la Cluj, în câteva zile.Sâmbata, temperaturile vor fi cuprinse între 21 grade Celsius și 7 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- Temperatura medie de la suprafața pamantului și a oceanelor in 2017 a fost cu 0,87 grade Celsius peste media din secolul XX și sub recordul de 0,99 grade Celsius inregistrat in 2016, a precizat Administrația, citata de DPA.De asemenea, luna septembrie a fost a patra cea mai calduroasa luna…