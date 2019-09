Sian, cel mai puternic Lamborghini de serie de pana acum: sistem mild-hybrid la 48V cu supercapacitor, 819 CP si sub 2.8 secunde pentru 0-100 km/h

Stiri pe aceeasi tema

- Lamborghini a publicat primele imagini și detalii referitoare la noul Sian. Cel mai nou supercar dezvoltat de producatorul din Sant'Agata Bolognese are un design inspirat de conceptul electric Terzo Millennio și, in premiera pentru italieni, integreaza un sistem mild-hybrid de propulsie. Lamborghini…

- Conceptul Lamborghini Terzo Millennio a fost prezentat de constructorul italian la finalul anului 2017. In acel moment, oficialii producatorului din Sant'Agata Bolognese au declarat ca noul concept 100% electric va sta la baza unui viitor model de serie. In urma cu cateva saptamani, Lamborghini a demarat…

- Mini este unul dintre constructorii care va fi prezent in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Cel mai important "exponat" al britanicilor va fi Mini Cooper SE, primul model electric de serie dezvoltat de compania din Oxford. Altaturi de noul Mini Cooper SE, oficialii vor expune și o varianta imbunatațita…

- Opel pregatește o surpriza in aceasta toamna in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt. Pe langa modele precum Astra, Corsa sau Grandland X, nemții anunța o lansare speciala in cadrul evenimentului. Pe contul sau de Twitter, Opel a publicat un teaser pentru un model pe care il ține deocamdata "la secret",…

- Dupa teaserul recent care anticipa prezentarea oficiala in preajma Salonului Auto de la Frankfurt din luna septembrie, Audi a dezvaluit primele imagini și informații cu privire la noul RS6 Avant. Ajuns la a patra generație, noul model de performanța are un motor V8 biturbo de 4.0 litri care dezvolta…

- La inceputul lunii martie, cu ocazia Salonului Auto de la Geneva, Mercedes-Benz a prezentat o versiune electrica de pre-serie pentru monovolumul Clasa V. La aproape jumatate de an distanța, inginerii constructorului german au finalizat dezvoltarea, astfel ca producatorul a prezentat versiunea de serie…

- Volkswagen e-Up!, citadinul electric prezent in gama constructorului german, va primi in aceasta toamna o generație noua. Modelul va fi expus in premiera in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt alaturi de noul I.D. 3. Acum, constructorul german a deschis in Olanda listele de rezervari pentru viitoarea…

- Mercedes-Benz pregatește o varianta cu sistem plug-in hybrid (PHEV) de propulsie pentru actuala generație Clasa A. Conform vocilor apropiate companiei, noua versiune va fi prezentata in cadrul Salonului Auto de la Frankfurt, eveniment care iși deschide porțile in luna septembrie. Viitorul Clasa A PHEV…