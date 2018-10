In luna ianuarie 2019 va avea loc un nou concurs de admitere la scolile de politie Campina si Cluj-Napoca. Inscrierile se pot face pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului pe raza caruia iși are domiciliul candidatul. In perioada 10 – 21 ianuarie 2019, Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascar” Campina si Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca vor organiza concurs de admitere pentru o noua promotie de elevi. Durata studiilor de este de 1 an. Sunt scoase la concurs 1279 de locuri (dintre care…