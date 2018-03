Stiri pe aceeasi tema

- V.S. Zeci de kilograme de fructe și alte zeci de kilograme de legume confiscate ieri de polițiștii locali ploieșteni din cadrul Serviciului Control Comercial vor ajunge hrana pentru animalele de la Gradina Zoologica de la Bucov. In urma unei acțiuni desfașurate ieri dimineața, polițiștii locali ploieșteni…

- Polițiștii locali din cadrul Serviciului Control Comercial au verificat, in cursul dimineții de marți, 27.03.2018, calitatea produselor agro-alimentare expuse spre vanzare de catre societațile comerciale cu punct de lucru pe platoul din Piața Centrala a municipiului. S-a aplicat un numar de…

- Comercianții de legume și fructe din Piața Chiriac s-au mutat din aceasta saptamana in Targul Municipal de pe strada Dimitrie Gerota, cartier 1 Mai din Craiova. „In Targul Municipal vor exista sectoare distincte pentru vanzare de legume și fructe din ...

- Potrivit acestuia, din aprilie 2018, asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de…

- In adolescența, metabolismul arde caloriile mai ceva ca un motor Diesel, iar greșelile de alimentație, o bere in plus, o amandina in miez de noapte sau o porție de cartofi prajiți cu mujdei, nici nu clintesc acul cantarului.Publicitate Dar, cu fiecare an de maturizare par sa se inmulțeasca…

- Include-l in alimentatia ta zilnica. Aceasta este o planta medicinala din familia mentei iar frunzele sale au o usoara aroma de lamaie. Planta oate fi utilizata pentru a trata problemele digestive, durerile de cap, durerile de dinti, crampele menstruale, probleme mentale si melancolia.…

- Acum sunt citite aceste articole Horoscopul zilei. Vezi cum iti merge azi, in functie de zodiePrajitura Alba ca zapada. Reteta pentru cea mai fina prajituraFa-ti timp, mami, sa ma auzi! Dieta rapida 17 zile Dr. Mike Moreno promite o dieta rapida cu cicluri de 17 zile in care…

- Preturile cresc incontinuu, iar inflatia a ajuns luna trecuta la cel mai mare nivel din iunie 2013. Cele mai mari scumpiri s-au inregistrat la fructe si legume. In februarie fata de ianuarie, cele mai mari scumpiri au fost inregistrate la citrice si alte fructe meridionale, dar si la alte…

- Doi tineri programatori din Bucuresti au facut o aplicatie care ii ajuta pe producatorii romani de legume si fructe sa intre in contact direct cu clientii si sa-si comercializeze produsele. Ideea le-a venit in urma unei intoxicatii alimentare generata de un fruct cumparat din supermarket si dupa un…

- E anul marilor proiecte la Consiliul Județean Buzau. Instituția de pe Bulevard are in derulare mai multe proiecte ce vizeaza reabilitari de drumuri și poduri, investiții in infrastructura de sanatate și restaurarea unor importante obiective culturale ale județului. De departe, unul dintre marile obiecive…

- Clientii Telekom Romania, atat persoane fizice, cat si persoane juridice, vor primi reduceri la factura si credit suplimentar la cartelele prepay, precum si beneficii aditionale, in contul nefunctionarii serviciilor mobile in data de 5 martie, a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, operatorul…

- Elevii vor primi la scoala produse de panificatie, lactate, fructe si legume, prevede o lege promulgata la inceputul saptamanii de presedintele Klaus Iohannis. Concret, pe parcursul saptamanii scolare, unui elev i se vor acorda gratuit doua portii de fructe si/sau legume, doua portii de lapte si o portie…

- Preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial vor primi la scoala fructe și legume proaspete. Decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene a fost semnat, luni, 5 martie,…

- Preșcolarii și elevii din invațamantul primar și gimnazial vor primi, in anul școlar 2017-2018, fructe și legume proaspete. Decretul de promulgare a Legii pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru școli al Uniunii Europene a fost semnat,…

- În urma unui control al comisarilor Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor la hipermarketul Auchan de pe Șoseaua Mangaliei s-au descoperit legume și fructe stricate. Pe rafturile hipermarketului Auchan de pe Șoseaua Mangaliei, inspectorii Comisariatului Județean pentru Protecția…

- Expunerea la soare a pielii este necesara pentru 20-30 de minute. Producția de vitamina D3 de la lumina soarelui are propriul mecanism, protejandu-te impotriva unei supradoze de vitamina D, scrie dcnews.ro. De-a lungul perioadelor lungi fara soare, multe persoane se deprima.

- O echipa de control din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorului Constanta a efectuat in aceasta seara un control la hipermarketul Auchan Sud din Constanta. Cele mai mari probleme au fost gasite la raionul de legume fructe acolo unde comisarii au gasit mai multe legume si fructe…

- Elevii vor primi la scoala fructe si legume proaspete Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de promulgare a legii care aproba OUG 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Aceasta lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Programul pentru școli al UE, promulgat de Iohannis: Elevii vor primi fructe și legume proaspete, inclusiv banane, iaurt și produse din lapte. Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene, care…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, 5 martie, decretele de promulgare a trei legi, intre care cea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Legea are ca obiect de reglementare aprobarea participarii…

- Desi prezinta in continutul sau colesterol, acesta s-a dovedit a fi “colesterol bun” si un consum moderat de oua nu duce la cresterea colesterolului rau in sange. Nutritionistii recomanda 2-3 oua pe saptamana. Pentru copii si tineri oul este un aliment care le stimuleaza cresterea si dezvoltarea si…

- Ca si in cazul oamenilor, medicii veterinari incurajeaza o dieta echilibrata si variata atunci cand vorbim despre hrana pentru necuvantatoarele pe care le crestem in casa sau in gospodarie. Exista, insa, fructe care pot ucide sau legume greu digerabile de stomacul unui animal carnivor.

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a anuntat, miercuri, ca toti medicii si toate asistentele din Romania vor intra de la 1 martie direct pe grila de salarizare din 2022, afirmand ca un medic primar va primi 15.000 de lei pe luna, in loc de 4.000 de lei cat primeste in prezent.Citește…

- Ministerul Sanatații recomanda populației ca in aceste zile geroase sa evite pe cat posibil deplasarile in spații deschise și expunerea prelungita la frig, sa respecte regulile de igiena pentru evitarea imbolnavirilor prin viroze respiratorii și sa consume alimente

- Combinatia de miere si nuca are foarte multe beneficii pentru sanatate. De aceea, trebuie sa o consumi zilnic. Se pare ca mierea si nuca, in combiantie, sint mai eficiente ca multe medicamente. Aceasta combinatie ofera toate vitaminele, mineralele, proteinele, grasimile si carbohidratii de care corpul…

- Sucurile de fructe si legume sunt la moda, dar nu degeaba. Sunt pline de vitamine si minerale si sunt o modalitate foarte placuta de a consuma ratia de fructe si legume necesara zilnic organismului. In plus, smoothie-urile va ajuta sa consumati mai putine sucuri acidulate, atat de daunatoare organismului.…

- Camera Deputaților a adoptat in aceasta saptamana proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fructe proaspete in școli. Prezent la conferința saptamanala de presa a PSD Argeș, deputatul Nicolae Georgescu a vorbit despre nutriția sanatoasa in școli. ”Vreau sa amintesc faptul ca a fost…

- Sarea de Himalaya este extrasa din Pakistan, din salina Khewra, situata la cateva sute de kilometri de Himalaya. Culoarea roz este data de oxidul de fier. Mina este exploatata de sute de ani, insa imensele beneficii pentru sanatate ale sarii de Himalaya au fost recunoscute de curand. 84 de…

- Cunoscuta mai mult pentru rolul din bucatarie, telina are si virtuti vindecatoare exceptionale. Contine vitaminele A, B, C, K, PP, dar si minerale precum potasiu, zinc, calciu, fosfor, magneziu. In scop terapeutic, se folosesc radacinile, frunzele si semintele cunoscutei legume.Citeste si: OFICIAL:…

- Deputații au adoptat, ieri, un proiect de lege pentru aprobarea O.G. nr. 13/2017 prin care toți preșcolarii și școlarii din Romania, de la stat și de la privat, vor primi zilnic, pana in anul 2023, cate o masa constand in fructe, legume, banane, lapte și produse de patiserie.

- Camera Deputatilor a adoptat, astazi, in calitate de for decizional, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege care prevede ca elevii vor beneficia de fruncte proaspete in scoli, actul normativ urmand sa mearga la presedintele Klaus Iohannis, spre promulgare. Proiectul asigura aplicarea eficienta…

- Programul UE pentru scoli: Fructe si legume proaspete pentru elevi Elevii din scolile romanesti vor beneficia de fructe proaspete, in special de banane, in conformitate cu normele europene. Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind…

- Elevii din scolile romanesti vor beneficia de fructe proaspete și legume, dar și lapte și produse din lapte, in conformitate cu normele europene. Parlamentul a adoptat, marți, prin votul deputaților, Programul pentru școli al Uniunii Europene, prin care elevii vor primi fructe și legume proaspete, printre…

- Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al UE, din perspectiva stabilirii masurilor menite sa permita aplicarea reglementarilor incidente ale Uniunii, corelativ obiectivelor politicii europene in domeniu. Mai exact, proiectul…

- Deputatii au adoptat marti proiectul de lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului 13/2017 privind aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al Uniunii Europene. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea participarii Romaniei la Programul pentru scoli al…

- Dieta cu orez: slabesti si detoxifiezi corpul Dieta cu orez a fost creata dupa ce nutritionistii au analizat foarte bine ce intra in dieta asiaticilor, recunoscuti pentru felul in care arata. Pe durata curei cu orez trebuie sa te hidratezi bine. In afara de apa plata, poti bea si ceai de soc sau…

- Evita sa incepi dieta brusc! Dieta DASH, promovata de Institutul National de Sanatate din SUA, este utila pentru a preveni si a controla hipertensiunea arteriala. Este, de asemenea, recomandata de reprezentantii Departamentului American pentru Agricultura. Daca vrei sa o urmezi, nu o incepe…

- Doi ingineri au lansat „Taraba Virtuala”, un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie pe telefonul mobil. Roxana Bitoleanu si Vlad Retca au realizat aceasta aplicatie pentru ca doritorii de produse naturale romanești sa poata sa ajunga mai repede la producatori.…

- Câțiva profesori ai Facultații de Stiinta si Ingineria Alimentelor din Galati au realizat, în urma unor studii elaborate de laborator, un nectar probiotic de dovleac, cu beneficii uluitoare.

- Comisarul european pentru politici regionale, Corin Cretu, a semnalat, marti, dupa o intrevedere cu premierul Viorica Dancila, ca, daca nu se vor face eforturi majore, Romania risca pierderea unor fonduri europene importante in domenii precum Dezvoltare Regionala, Transporturi si Sanatate.

- Taraba Virtuala e un business care ofera produse naturale romanesti printr-o aplicatie mobila. Am vorbit cu fondatorii la emisiunea “Ziua Zero”. 1 1 0 1 0 0

- In 2017, bugetele de beneficii pentru angajații marilor companii din Romania direcționate catre domeniul sanatații au crescut de aproape 5 ori comparativ cu 2016, potrivit platformei online, BenefitOnline.ro.

- Bugetele de beneficii pentru angajatii marilor companii din Romania directionate catre domeniul sanatatii au crescut anul trecut de aproape cinci ori comparativ cu 2016 pe platforma BenefitOnline.ro, avand in vedere ca, desi majoritatea firmelor asigura angajatilor un abonament medical ca beneficiu…

- Laurentiu-Teodor Mihai va fi eliberat la cerere, la data de 1 februarie, din functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor, publicata vineri,…

- Discuțiile pe tema locației centrului de legume-fructe nu par sa se termine prea curand. Liderii liberali din județul Timiș cer sa se reevalueze ofertele tuturor unitaților administrativ teritoriale care au depus oferte cu terenuri pentru construcția centrului de legume-fructe. „Noi am cerut sa se retrimita…

- Pe zi ce trece, iarna iși intra tot mai mult in drepturi. Gerul și ninsorile viscolite pun in pericol sanatatea inimii, cailor respiratorii, pielii, mainilor și picioarelor. Iata cateva moduri eficiente prin care poți sa eviți consecințele neplacute ale sezonului rece! Spala-te pe maini cat mai des!…

- Ficatul este cel mai mare organ din corpul uman, indeplinește peste 500 de funcții și este capabil de regenerare. Principalul sau rol este filtrarea și sortarea substanțelor toxice, prin urmare detoxifierea sa devine obligatorie, cu atat mai mult cu cat suntem expuși zilnic la poluare, iar alimentația…

- Ai acumulat cateva kilograme nedorite, ești obosit și nu ai niciun chef de munca deși abia s-a incheiat vacanța de Sarbatori? Nici nu e de mirare. Toba, carnații, caltaboșii, friptura, piftia și sarmalele din meniul de Craciun și Revelion i-au adus organismului o mare cantitate de grasimi Si toxine…

- La scurt timp dupa ce președintele Iohannis a criticat din nou, in plenul CSM, faptul ca persoane condamante penal ocupa funcții inalte in stat, Liviu Dragnea, președintele PSD și al Camerei Deputaților, anunța o importanta reușita.„Majorarile salariale din sanatate au redus semnificativ plecarile…

- Iata cateva beneficii pe care le aduc povestile in viata copiilor: 1. Le stimuleaza imaginatia Fiecare poveste ofera un scenariu palpitant si descrie o atmosfera inedita, astfel ca imaginatia copiilor este stimulata. Acest lucru ii va ajuta apoi sa inteleaga lumea reala, spun specialistii. Cu cat unui…