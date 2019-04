Reala in buna parte, ingrijorarea ca se va vorbi in campania pentru europarlamentare despre orice altceva decat despre Uniunea Europeana, nu se justifica. Foarte multi candidati pentru Parlamentul European par sa fie pregatiti sa poarte o discutie aplicata pe problematica europeana. Totul este sa se stie face ascultati. Nu am eziat sa spunem ca o parte din vina apartine si alegatorilor. Amatori de scandaluri, multi dintre ei sunt impatimiti dupa politica interna. Am putea spune ca exista un consistent grup electoral care se simte in largul lui cand are ocazia sa injure PSD-ul, sa strige pe strada…