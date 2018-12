Şi „republicanii” au intrat în vacanţă Intrecerea juniorilor republicani, una in care, in acest sezon, pe langa “obisnuitele” campionate rezervate jucatorilor sub 19, respectiv sub 17 ani, a aparut, la nivel national si o noua competitie, pentru fotbalistii sub 15 ani, si-a consumat ultimele episoade din anul 2018. Chiar daca la nivelul Nationalelor de juniori si tineret sunt ceva progrese, raportandu-ne strict la rezultatele din ultimele luni, intrecerile juniorilor raman unele… anonime, la nivelul intregii tari! Conditii foarte proaste de joc, majoritatea terenurilor fiind in paragina, vestiare insalubre, unele fara apa sau curent,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joia trecuta, dupa remiza cu goluri de pe arena Ilie Oana a Petrolului cu UTA, scor: 2-2, „lupii” trecusera pe primul loc al ierarhiei Ligii a II-a, insa, pana la finele etapei a XVIII-a, au cazut pe a treia poziție. Cea de pe care astazi, 27 noiembrie 2018, a abordat derbiul din deplasare cu Academica…

- Am ajuns la jumatatea campionatului ligii secunde, unul in care lupta pentru promovare pare mai stransa ca niciodata, echipe importante, precum Petrolul Ploiesti, FC Arges si U. Cluj si alte cateva echipe bune precum Chindia Targoviste, AFC Clinceni si Sportul Snagov (posibil viitoare … Sportul Drobeta…

- Singura formatie prahoveana din Liga Elitelor, Petrosport Ploiesti – participanta la categoria Under 19 in cea mai importanta competitie juvenila organizata de catre Federatia Romana de Fotbal – a urcat pe locul 4 in clasament, dupa victoria cu 6-1 repurtata in fata celor de la Sport Team Bucuresti!…

- Liga I, etapa a 15-a: Dinamo – FCSB (duminica, ora 21.00, Digi, Telekom, Look). Toate detaliile despre Derby de Romania. Primaria Capitalei a anunțat ce se va intampla cu gazonul de pe Arena Naționala, inaintea derby-ului Dinamo – FCSB S-au pus in vanzare biletele la Dinamo – FCSB, de pe 11 noiembrie.…

- Marian Dima Au trecut, deja, 5 etape din faza a doua a campionatelor naționale de juniori, patru echipe prahovene fiind angrenate in competițiile naționale la juniori A și B. Elita ”medie” Singura formație prahoveana care evolueaza in Liga Elitelor – Petrosport Ploiești – are un inceput bun de sezon,…

- Cosmin Barcauan a debutat in postura de antrenor principal al echipei FC Voluntari 2. Meciul de la Strejnic cu garnitura secunda a Astrei contand pentru etapa cu numarul IX din cadrul Ligii a III-a le-a adus oaspeților un succes la scor. A fost 6-0 pentru ilfoveni care au marcat prin Viorel Brocea (18,…

- Federatia Romana de Fotbal a lansat inca o competitie noua, sezonul acesta urmand sa avem, pentru prima data, o intrecere a „Elitelor” la juniori C! Practic, pana acum, fiecare judet isi organiza propria intrecere a juniorilor C, urmand sa trimita apoi, la turneele zonale, in vara, castigatoarele seriilor…

- Singura echipa din Liga a III-a care isi disputa meciurile de „acasa” in judetul nostru, Astra 2, revine in competitie dupa o saptamana de pauza, avand acum de „suportat” un program foarte dens de meciuri. Astfel, cu 4 puncte in clasament adunate in primele doua meciuri disputate, elevii lui Adrian…