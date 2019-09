Stiri pe aceeasi tema

- In contextul inceperii noului an scolar, conducerea Inspectoratului de Politie Judetean Bacau a dispus luarea masurilor specifice in vederea asigurarii unui climat de ordine si siguranta publica in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar. Astfel, aproximativ 200 de politisti…

- La nivelul intregului judet, politistii bacauani desfasoara activitati de instruire a conducatorilor de autovehicule destinate transportului de elevi. Astazi, 05 septembrie a.c., politistii rutieri si cei de prevenire din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au continuat activitatile de…

- 2 arme, alice, cartuse si proiectile ridicate de polițiști, in urma a 4 percheziții domiciliare . Este bilanțul unei acțiuni de amploare desfașurata de polițiștii bacauani pe raza comunei Cotofanesti, pentru combaterea traficului savarsit cu arme de foc. La data de 30 august a.c., polițiștii din cadrul…

- In perioada 29-30 august a.c., un efectiv de 96 de politisti din mediul urban si rural au actionat, pe diferite intervale orare, in municipiul Bacau si pe raza celor 46 de comune din competenta sectiilor de politie rurala, pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale. Politistii au instituit…

- Actiune de amploare in județul Bacau. Polițiștii de investigare a criminalitatii economice au executat, la data de 21 august a.c., 4 percheziții la domiciliile unor persoane banuite de savarșirea de infracțiuni economice. . Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice,…

- Politistii de frontiera din Bors au oprit, duminica, un barbat in varsta de 36 de ani din Bacau care a incercat sa se furiseze afara din tara mergand pe jos pe langa calea ferata, informeaza eBihoreanul.ro. Barbatul a fost prins in jurul orei 14.30 dupa ce politistii de frontiera din Bors au observat,…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bacau au desfașurat, si in aceasta saptamana, activitați preventive adresate copiilor aflați in vacanța. Activitațile au vizat școlile de vara Didascalos și Don Bosco, dar și cetațenii municipiului, in general. Astfel, miercuri 10 iulie a.c.,…

- Accidentul cu cinci victime decedate, produs in noaptea de sambata spre duminica, pe DE 581, a fost provocat, potrivit primelor cercetari ale politistilor rutieri, de un sofer in varsta de 31 de ani care s-a angajat intr-o depasire neregulamentara, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie…