- Asociația Societatea de Oncologie Mama și Copilul din Giurgiu și-a indreptat atenția, in aceasta perioada, și catre persoanele adulte cu handicap, instituționalizate in centrele din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu. Astfel, cei 164 de beneficiari de servicii…

- Plata salariilor restante (salariile pentru luna noiembrie 2018) pentru cei 850 salariati ai Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu va fi achitata in cursul acestei saptamani; Guvernul a alocat 21 903 000 lei pentru plata salariilor, precum si pentru plata contributiilor…

- Cu ocazia sarbatorilor de iarna, elevii claselor a VII-a B si a XI-a G de la Colegiul National Ion Maiorescu au organizat, in data de 10 decembrie 2018, o actiune caritabila pentru copiii aflati in plasament la patru case de tip familial din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia…

- Copiii aflați in plasament la casele de tip familial Casa Mea, Dunarii, Ansaloni, Casa Verde si Casa Noastra, structuri rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala si Protecția Copilului Giurgiu, au avut ocazia de a-l intalni pe Mos Nicolae si a primi daruri de la acesta. Astfel,…

- Copiii aflați in plasament la casele de tip familial Soarele și Sfantul Ioan, structuri rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Giurgiu, au participat joi, 29 noiembrie 2018, la o acțiune organizata special pentru ei de Muzeul Județean Teohari Antonescu.…

- In cadrul programului Scoala Altfel, derulat in perioada 29 octombrie-2 noiembrie 2018, elevii claselor a X-a E si a XII-a E de la Colegiul National Ion Maiorescu au organizat o actiune caritabila pentru copiii aflati in plasament la doua case de tip familial din cadrul Directiei Generale de Asistenta…

- Mai multi reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Giurgiu au vizitat in data de 16 octombrie 2018 casele de tip familial Casa Daniela, Casa Constantin si Casa Teodora, structuri din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Giurgiu. Acestia au…

- Cei 136 de beneficiari de servicii sociale din caminele pentru persoane varstnice din localitațile Hotarele, Oncești și Mironești au primit in data de 5 octombrie 2018, vizita voluntarilor implicați in campania Flori pentru Suflet. Campania este organizata de Fundația Principesa Margareta a Romaniei…