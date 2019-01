Stiri pe aceeasi tema

- F.T. Mai mulți indivizi au fost prinși și, evident, sancționați de catre polițiștii prahoveni in timp ce aveau ca ocupație furtul de material lemons. Și, la o adica, la cum merg lucrurile cu astfel de indivizi, nu este exclus ca in anunțurile de angajare sa apara ceva de genul: “Firma specializata in…

- F. T. Jandarmii pe-o parte, polițiștii pe de alta parte, padurarii la post… Și tot degeaba. “Tradiția” tentativelor de furt din padurile administrate de catre Direcția Silvica Prahova este dusa, an de an, mai departe. Ca și colindul cu… “Capra”, numai ca hoții de lemne cara materialul lemnos cu… calul.…

- In seara zilei de 19 decembrie 2018, politistii din Cugir, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului de Ordine Publica, din IPJ Alba, in zona „Raul Mare” din Cugir, au oprit, pentru control, doua camioane incarcare cu cate 25 de metri cubi de material lemnos. Conducatorii acestora au prezentat…

- In seara zilei de ieri, 19 decembrie 2018, politistii din Cugir, in timp ce actionau impreuna cu politistii Serviciului de Ordine Publica, din IPJ Alba, in zona „Raul Mare” din Cugir, au oprit, pentru control, doua camioane incarcare cu cate 25 de metri cubi de material lemnos. Conducatorii acestora…

- Ieri, 28 noiembrie 2018, politistii Serviciului de Ordine Publica din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Alba, impreuna cu politistii Postului de Politie Lupsa si specialisti silvici din cadrul Garzii Forestiere Judetene Cluj, au efectuat controale la o societate comerciala specializata in exploatarea…

- In urma unor controale efectuate la o societate comerciala si la o persoana fizica autorizata in exploatarea de material lemnos, din comuna Lupsa, politistii specializati in combaterea delictelor silvice au confiscat 234 de metri cubi de material lemnos. Controalele vor continua. La data de 28 noiembrie…

- Politistii vranceni au efectuat, joi, sapte perchezitii la persoane si firme din Nereju, banuite de infractiuni in domeniul silvic, de unde au ridicat documente financiar-contabile si bani, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea."In cursul zilei de astazi…

- Politistii vranceni au efectuat, joi, sapte perchezitii la persoane si firme din Nereju, banuite de infractiuni in domeniul silvic, de unde au ridicat documente financiar-contabile si bani, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. ‘In cursul zilei de astazi (joi…