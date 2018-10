Si membri Consiliului BNR au observat ca economia romaneasca nu mai duduie, ca in 2017

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doi ani de impostura politica și administrativa, in care Sectorul 5 a ratat toate șansele de a accesa fonduri de la Primaria Municipiului București sau de a cheltui judicios sumele repartizate de Ministerul Finanțelor, in care Primarul #ZERO a izbutit sa oripileze opinia publica prin risipa…

- Economistii isi reduc previziunile de crestere economica pentru 2018, la sub 4%, dupa ce Institutul National de Statistica a publicat datele detaliate despre evolutia PIB in trimestrul al doilea. Cresterea economica de 4% inregistrata in semestrul I este una buna, dar perspectivele pentru…

- Un refugiat sirian, principalul suspect in cazul crimei din vila care a ars in Sectorul 6. Femeia a fost gasita moarta in noaptea de vineri spre sambata, in casa unde lucra ca menajera, iar la momentul tragediei, proprietarii nu erau acasa. Sirianul, in varsta de 32 de ani, a venit in Romania in 2017,…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele sapte luni cu un deficit de 11,9 miliarde lei, 1,26% din Produsul Intern Brut (PIB), de peste doua ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate joi…

- Dupa ce, in trimestrul I, a stagnat fata de T4 2017, PIB-ul a facut un salt de 1,4% in T2, fata de T1, iar perspectiva unei cresteri de 4% pe intreg anul se consolideaza. Datele publicate marti de INS arata ca economia a crescut in in semestrul I, fata de S1 2017, cu 4% (serie bruta), iar…

- In data de 17.07.2018, in jurul orei 18:30, pe Autostrada A2, la km 20 000, Calea 2, sensul de mers Constanta ndash; Bucuresti, din cauza temperaturii ridicate a aparut fenomenul de dilatare, ceea ce a cauzat o deformatie a placilor de beton din ciment ale sistemului rutier. Acest lucru a condus la…

- Comisia Europeana (CE) a mentinut estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018, la 4,5%, iar pentru 2019 se asteapta la un avans de 3,9%. Inasprirea graduala a politicii monetare, ca raspuns la presiunile inflationiste si la adancirea deficitului, ar putea atenua perspectiva…

