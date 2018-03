Stiri pe aceeasi tema

- Avansari, expozitie de basoreliefuri si uniforme militare. Asa au sarbatorit politistii galateni, atat Ziua Politiei cat si Centenarul Unirii. In contextul actiunilor specifice sarbatoririi a 196 de ani de la infiintarea Politiei Romane si 100 de ani de la infaptuirea Marii Uniri, la sediul Inspectoratului…

- Un barbat de 43 de ani din Ramnicu Sarat a fost retinut, marti, dupa ce a injunghiat o cu un cutit pe fosta concubina, care era internata la un centru de protectie a victimelor violentei in familie. Potrivit unui comunicat al IPJ Buzau transmis miercuri AGERPRES, politisti de investigatii criminale…

- Cateva sute de consumatori din trei localitati ale judetului Prahova nu beneficiaza, duminica dupa-amiaza, de alimentare cu energie electrica din cauza vremii, zona aflandu-se sub cod portocaliu de polei. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU)…

- Serviciul de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj a demarat o ancheta dupa ce un detinut din Penitenciarul Targu Jiu a fost gasit spanzurat sambata dimineata, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Andrei Lazar. Barbatul avea 34 de ani si era incarcerat…

- Politistul care a impuscat mortal un barbat pe care il urmarea in timpul unei misiuni, este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui.

- Un barbat a fost ranit, joi, in municipiul Vaslui, dupa ce a fost impuscat accidental in cap de un politist care il urmarea, in urma unor informatii ca acesta se afla la volanul unei masini desi avea permisul de conducere suspendat, conform Inspectoratului de Politie Judetean.

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- Un tanar a fost gasit mort, duminica, pe o strada din municipiul Pitesti, martorii sustinand ca ar fi fost aruncat dintr-un autoturism. Conform anumitor surse, este vorba despre angajatul unui circ, cunoscut pentru ca ar fi consumator de etnobotanice. Insa, nu se știe daca acesta era viu cand a fost…

- Politistii postului comunal Cupseni au impartit ajutoare sub forma de imbracaminte si jucarii unor familii sarace din localitate, gest caritabil primit cu mare bucurie, a declarat miercuri, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Maramures, Florina Metes."A…

- Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat, saptamana trecuta, 5 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul, aplicand amenzi in valoare totala de peste 120.000 de lei.

- UPDATE ORA 15:16 Circulatia pe DN 5 Giurgiu - Bucuresti a fost reluata pe ambele sensuri de mers, dupa ce o autocisterna inmatriculata in Bulgaria, incarcata cu butan, s-a rasturnat joi intr-un sant de pe marginea drumului, intre localitatile Uzunu si Daia, potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Politistii din Botosani au efectuat sase perchezitii la locuintele unor suspecti de detinere ilegala de arme, doua persoane fiind conduse la sediul Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) pentru audieri, a informat miercuri purtatorul de cuvant al institutiei, Maria Carp. Potrivit sursei citate, la…

- Ofițerul de poliție Constantin Daniel Savulescu a avut caștig de cauza, la instanța de fond, in acțiunea intentata impotriva unei dispoziții a inspectorului șef al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Gorj prin care a fost invalidat concursul pentru șefia Serviciului Rutier, in urma cu un an.…

- Politistii Sectiei 1 Ploiesti efectueaza, marti dimineata, trei perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de furturi din autovehicule, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. "La data de 27 februarie a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie nr. 1 Ploiesti efectueaza 3…

- Circulatia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restrictionata luni pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, in judetul Sibiu soferii care se indreapta spre Valea Oltului fiind redirectionati pe DN 1. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, restrictia de tonaj a fost…

- F. T. In seara zilei de miercuri, in jurul orei 18,30, polițiști din cadrul Secției nr. 1 Poliție, in timp ce acționau pe strada Apelor din municipiu, au observat doua femei, care aveau un comportament suspect, una dintre acestea avand asupra sa doua bagaje voluminoase, pe care le-a inmanat, in fuga,…

- Politistii constanteni au ridicat in vederea confiscarii 7,5 kilograme de cannabis de la doua tinere din Bucuresti, care incercau sa le vanda in Constanta si in Capitala, cele doua femei fiind arestate.Citeste si: DNA, miscare NEASTEPTATA inainte de anuntul privind SOARTA lui Kovesi: Sediul…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.Potrivit…

- Politistii prahoveni au deschis, miercuri, un dosar penal "in rem" pentru infractiuni contra sigurantei circulatiei pe caile ferate dupa prabusirea unei pasarele metalice care sustinea conductele de termoficare in zona statiei CFR Ploiesti Vest, incident soldat cu blocarea circulatiei feroviare.…

- Un barbat in varsta de 31 ani, angajat al unei societati care isi desfasura activitatea in cariera de piatra Bologa, din judetul Cluj, a murit marti, dupa ce a cazut de la o inaltime de 100 de metri, scrie AGERPRES.Citeste si: Andreea Cosma, in audienta la ministrul de Interne: Reclamatii…

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- Politistii damboviteni au destructurat o grupare infractionala specializata in trafic si consum de droguri de risc, au fost efectuate 12 perchezitii, iar doua persoane au fost retinute, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis joi Agerpres. ''Politistii…

- Patru persoane au fost retinute miercuri de politistii din judetul Hunedoara, fiind acuzate de contrabanda cu tigari, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 80.000 de lei, a informat Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR).Politistii Serviciului de Investigare…

- Comisarul-sef Adrian Buga a fost imputernicit, prin ordin al ministrului afacerilor interne, sa exercite, incepand cu data de 12 februarie, pe o perioada de sase luni, functia de sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Suceava, informeaza un comunicat remis marti de IGPR. Adrian Buga, in…

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES.Perchezitiile…

- Politistii damboviteni efectueaza, marti dimineata, 22 perchezitii, la domiciliile unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste un milion de euro, prin infractiuni economice, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, remis AGERPRES. …

- F. T. Pai, ce ? Numai in zonele Șotrile, Scorțeni sau Bordeni ș.a.m.d. sa-și faca de cap hoții, sustragand, fie zi, fie noapte, cu caruțele sau chiar cu mașinile, lemne ? Nu, ci in tot județul, ceea ce , la o adica, te face sa crezi ca tentativele de furt sau infracțiunile silvice ca fapt consumat sa…

- Tanarul care si-a injunghiat mortal, duminica seara, unchiul a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca pentru efectuarea unor investigatii de specialitate, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. Potrivit…

- Politistii din Brașov, cu sprijinul colegilor din mai multe județe, fac joi 12 perchezitii la societați comerciale și persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de aproximativ 1.500.000 de euro prin activitați de spalare a banilor. Politistii brasoveni, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului…

- In aceasta dimineata, politistii au efectuat 12 perchezitii pe raza judetelor Arad, Bistrita Nasaud, Cluj si Prahova la sediile unor societati comerciale si locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 1.500.000 de euro, prin spalare de bani. Potrivit Politiei Romane, la data…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 Valea Oltului intre localitatile Calimanesti si Brezoi, relateaza AGERPRES. In urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului…

- Un microbuz in care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii…

- In saptamana 22-26 ianuarie, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 11 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat activitati…

- Politistii prahoveni au efectuat, luni dimineata, trei perchezitii la locuintele unor persoane banuite de furt de lemne, fiind puse in aplicare opt mandate de aducere, scrie AGERPRES. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, descinderile au avut loc la adrese…

- Polițist injunghiat in fața spitalului, la Iași, dupa ce a mers in club impreuna cu prietena lui. Barbatul, care a fost angajat al Serviciului de Actiuni Speciale, a fost urmarit și atacat de un individ cu care s-a certat. Polițistul a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat intr-un club…

- O femeie si cei doi copii ai sai au murit intr-un accident grav in Harghita, joi seara, alte doua persoane fiind ranite. O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea…

- Restrictiile de trafic impuse joi dimineata de autoritati pe DN 1 si DN 1A, in zona montana a judetului Prahova, au fost ridicate, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. Potrivit acestuia, pe DN 1 se circula ingreunat la limita…

- Restrictia de trafic impusa pe DN 1A se mentine pentru vehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de zece tone, un filtru fiind instituit in zona Valenii de Munte, a anuntat, joi dimineata, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, Marian Popescu. …

- La data de 17 ianuarie a.c. , polițiștii de investigare a criminalitații economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza 32 de percheziții, in municipiul București și in județele Mures, Bistrita Nasaud, Cluj Napoca,…

- F. T. Ieri, pe DJ 148, in zona localitații Cioranii de Jos, a avut loc un accident rutier, in urma caruia o femeie in varsta de 36 de ani și fiul ei (de 9 ani) au suferit rani grave, care au necesitat intervenția personalului medical. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean…

- Un accident a avut loc, marți seara, in cartierul Cetate din Alba Iulia. Se pare ca un șofer a pierdut controlul asupra autoturismului, a intrat pe partea de trotuar și s-a oprit intr-un bloc. Un echipaj al Poliției Alba a ajuns la fața locului, insa la ora transmiterii acestei știri reprezentații Inspectoratului…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean

- Opt case din comuna prahoveana Calugareni au fost incendiate in ultimele saptamani, politistii deschizand o ancheta si intocmind un cerc de suspecti, unul dintre acestia fiind depistat, au informat vineri reprezentanti ai Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova. Purtatorul de…

- Polițiștii din Prahova, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane, au efectuat 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, din locuințe și anexe. 7 persoane au fost conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane efectueaza 14 percheziții la persoane banuite de furturi din societați comerciale, locuințe și anexe. 7 persoane vor fi conduse la sediul poliției, pentru audieri. La data de 10 ianuarie a.c., polițiștii Inspectoratului de…

- In urma acestuia, o fetita, in varsta de 11 ani, a decedat. Accidentul s-a produs pe DN 10 in zona localitatii Satuc, dupa ce un autoturism a iesit de pe sosea si s-a rasturnat, soferul fugind de la locul evenimentului. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean…