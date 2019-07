Si in 2019 importam mai mult decat exportam, iar acest dezechilibru ne-a costat 6,52 miliarde de euro pana acum

Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a ajuns dupa primele cinci luni ale anului in curs la 6,52 miliarde de euro, in crestere cu 1,51 miliarde de euro, raportat la cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 31 mai 2018, potrivit Institutului National de Statistica. Exporturile FOB au însumat…

- Exporturile FOB au insumat 29,34 miliarde de euro, iar importurile CIF au insumat 35,86 miliarde de euro.In primele cinci luni ale acestui an, exporturile au crescut cu 4,4%, iar importurile cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2018, mentioneaza INS.In perioada 1 ianuarie…

- Ministerul Economiei de la Berlin a anuntat joi ca pana la sfarsitul anului se asteapta sa fie luata o decizie privind legea care va stabili renuntarea la carbune in Germania. Institutia a precizat ca discutiile cu grupul german de utilitati RWE - care solicita compensatii de miliarde de euro…

- Deficitul comercial al Romaniei a ajuns, in primele patru luni ale anului, la 5,038 miliarde de euro, in crestere 1,298 miliarde de euro, comparativ cu aceeasi perioada din 2018, informeaza Institutul National de Statistica (INS). Potrivit sursei citate, în intervalul ianuarie - aprilie 2019,…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 34,8% in primele patru luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 5,04 miliarde de euro, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). In primele patru luni din 2018, deficitul comercial a fost de 3,74 miliarde…

- Deficitul balantei comerciale a fost de peste 5 miliarde euro, în primele patru luni din acest an, mai mare cu 1,298 miliarde euro decât cel înregistrat în perioada similara din 2018, se arata într-un comunciat de presa al Institutului Național de Statistica (INS).Exporturile…

- Deficitul comercial al Romaniei a avansat cu 33,9% in primele trei luni, fata de aceeasi perioada a anului trecut, la 3,645 miliarde de euro, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS). In primele trei luni din 2018, deficitul comercial a fost de 2,72 miliarde…

- In primele trei luni din acest an, exporturile au crescut cu 3,2%, iar importurile cu 7,4%, comparativ cu perioada similara a anului trecut. In perioada ianuarie - martie 2019, ponderi importante in structura exporturilor si importurilor sunt detinute de grupele de produse masini si echipamente de…