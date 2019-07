Tributare locului in care au gasit un camin bun, ambele fete ale Elenei Carstea au devenit militari ai Statelor Unite. Solista ce a abandonat cariera muzicala pentru cea de mama, și a luat-o de la 0 pe partea cealalta a globului, in Florida, a asistat joi, cu emoții și lacrimi in ochi, la ceremonia de absolvire a școlii militare de catre fiica sa cea mica, Adriana Carstea. Dupa luni instrucție severa la una dintre cele mai mari baze militare de pe costa estica a Statelor Unite, Fort Jackson din Columbia, Carolina de Sud, tanara, in vasta de 18 ani, a devenit militar al armatei Statelor Unite.…