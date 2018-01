Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce logodnica lui se afla in Los Angeles, Prințul Harry s-a intalnit cu fosta lui iubita, Cressida Bonas, la un concert caritabil, care a avut loc aseara, in Londra. Cressida Bonas și Prințul Harry, pe vremea cand formau un cuplu Aseara, pe cand familia regala se afla la recepția diplomatica…

- Șeful executivului comunitar a menționat ca, in pofida faptului ca pozițiile UE și Londrei s-au apropiat in mare masura, nu s-a putut ajunge luni la un acord, fiind necesare consultari suplimentare asupra a 'doua sau trei chestiuni'.''Am avut o intalnire constructiva. Theresa May este un…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite dupa ce un individ a lovit cu un vehicul un grup de pietoni, sambata dimineata, in orasul Londra, autoritatile britanice suspectand ca incidentul s-a produs dupa o altercatie. Incidentul rutier a avut loc sambata in jurul orei 3.00 (5.00, ora Romaniei), la intersectia…

- Primarul Londrei spune ca Trump nu mai este binevenit in Marea Britanie dupa ce a distribuit pe contul sau de Twitter trei clipuri anti-islamice, scrie CNBC. Potrivit primarului Londrei, nu ar trebui sa existe o vizita oficiala in Regatul Unit a lui Donald Trump deoarece președintele american a tradat…

- Marea Britanie are de achitat obligatii financiare aferente apartenentei la Uniunea Europeana. Potrivit diverselor estimari, suma este cuprinsa intre 60 si 100 de miliarde de euro. Surse politice britanice si comunitare au declarat pentru cotidianul The Telegraph ca negociatorii celor doua…

- Uniunea Europeana este ''complet confuza'' de cand Marea Britanie a votat pentru ieșirea din blocul comunitar și trebuie sa-și revizuiasca viziunea privind extinderea sa și locul Turciei in acest sens, a declarat luni, la Londra, premierul turc Binali Yildirim, relateaza Reuters. Lansate…

- Printul Harry și Meghan Markle și-au anunțat oficial logodna luni dimineața, a anunțat Casa Regala a Marii Britanii. Nunta va avea loc în primavara anului 2018, informeaza express.co.uk. Prințul Harry și Meghan Markle s-au logodit la începutul lunii, iar Regina Elisabeta…

- Autoritațile au evacuat zona din jurul stației de metrou Oxford Circus, din Londra, o zona comerciala aglomerata dupa ce s-au auzit focuri de arma. Scotland Yard a spus ca incidentul ar fi de natura terorista și ca nu exista inca rapoarte despre...

- Legea Retragerii din UE, care se confrunta cu o puternica opoziție in forul legislativ, vizeaza ruperea legaturilor politice, financiare și legale cu blocul comunitar, precum și transpunerea mai multor legi și norme europene in legislația britanica, dupa ieșirea Regatului Unit din Uniune, prevazuta…

- "Am investit deja aproximativ 700 de milioane de lire sterline pentru pregatirile de Brexit ... iar astazi alocam alte trei miliarde de lire pentru urmatorii doi ani. Guvernul se pregateste pentru fiecare deznodamant posibil. Unul dintre cele mai importante stimulente care pot fi oferite mediului…

- În urma cu mai bine de o luna urma sa particip, la Parlamentul European, în calitate de speaker, la o conferința de susținere a candidaturii României la relocarea (la București) a Agenției Europene a Medicamentului,…

- Orasul Amsterdam a obtinut luni victoria in competitia cu privire la gazduirea Agentiei Europene a Medicamentului (EMA), care urmeaza sa paraseasca Londra din cauza Brexitului, in urma unui vot organizat la Bruxelles, a anuntat luni presedintia Uniunii Europene, relateaza AFP. Guvernul Estoniei,…

- Negociatorul sef UE al Brexitului Michel Barnier a anuntat luni ca Uniunea Europeana este pregatita sa ofere Londrei ”cel mai ambitios” acord comercial dupa Brexit, cu conditia ca Regatul Unit sa respecte conditiile de divort, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Dacă reuşim…

- Bulgarul Grigor Dimitrov, locul 6 ATP, a castigat, duminica, pentru prima data in cariera Turneul Campionilor, impunandu-se in finala competitiei de la Londra in fata belgianului David Goffin, numarul 8 mondial.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri seara ca neintemeiata contestatia depusa de milionarul Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare. Omul de afaceri este in prezent la Londra, iar statul roman a solicitat extradarea lui Puiu Popoviciu.

- Am vazut pe viu ”The Making of Harry Potter”, adica locul ala din Londra unde au luat naștere toate filmele cu Harry Potter și unde a apucat Andra sa ne spuna la Virgin Radio Romania ca și-ar dori sa ajunga. Cu Ionuț alaturi, Andra și-a trait visul. Povestit pe virginradio.ro, marturisit live la radio…

- Tenismenul din Constanta, Horia Tecau si partenerul sau, olandezul Jean Julien Rojer au fost invinsi de cuplul Ryan Harrison SUA Michael Venus Noua Zeelanda , scor 6 3, 7 6 5 in ultimul meci din Grupa Eltingh Haarhuis a Turneului Campionilor de la Londra. Dupa aceasta infrangere, Tecau si Rojer au un…

- ''Obiectivul nostru este de a incheia negocierile cu un acord. Și de fapt nu sunt atat de pesimist legat de acest lucru'', a spus Guy Verhofstadt, liderul grupului liberal din Parlamentul European, intr-un interviu publicat joi de cotidianul german Handelsblatt.In urma cu o saptamana, Guy…

- Perechea alcatuita din tenismanul american Ryan Harrison și neozeelandezul Michael Venus s-a calificat, marți seara, in semifinalele probei de dublu din cadrul Turneului Campionilor de la Londra, in urma victoriei cu 6-7 (4), 6-4, 10-5 in fața francezilor Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut. …

- Un brailean de 36 de ani a fost ucis cu cruzime in Marea Britanie. Romanul a fost atacat cu bate de baseball, in plina strada, de mai multe persoane cu cagule, relateaza Daily Mail. Sorin Serbu, 36 de ani, tata al unui copil de 10 ani, a fost atacat in Londra de mai mulți barbați despre care…

- Visa (NYSE: V) lanseaza Solutiile Globale de Transport Visa, un nou program creat cu scopul de a creste gradul de utilizare a platilor contactless la turnicheti si la cititoarele instalate în autobuze, pentru a accelera si a îmbunatati experienta de plata din transportul public la nivel…

- Negociatorul șef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, a afirmat ca UE se pregatește pentru posibilitatea de a nu se ajunge la nici un acord cu Londra, chiar daca acesta nu este scenariul favorabil, relateaza duminica AFP. ''Aceasta nu este opțiunea mea, care ar însemna…

- Proiectul de lege privind retragerea Regatului Unit din Uniunea Euroeana, pe care Guvernul britanic il va supune aprobarii Parlamentului, va stabili pe 29 martie 2019, la ora 23.00 GMT, data iesirii efective din UE, a anuntat ministrul insarcinat cu Brexitul David Davis. "Am ascultat opinia…

- Negociatorii pentru Brexit ai Marii Britanii si ai Uniunii Europene se intalnesc joi pentru o noua runda de negocieri pentru stabilirea conditiilor iesirii Marii Britanii din blocul comunitar, pe fondul problemelor din guvernul condus de premierul Theresa May, relateaza dpa, conform agerpres.ro. …

- Laura Bretan, americanca de origine romana care a uimit intreaga lume la ediția de anul trecut a ”America’s Got Talent” (2016) și a caștigat al șaselea sezon „Romanii au talent” se lanseaza și in Romania. Adolescenta de doar 15 ani, a carei voce a impresionat pana in finala celui mai popular format…

- Vizita lui Donald Trump in Seul este insoțita de o impresionanta mișcare a forțelor militare americane la granița cu Coreea de Nord, acesta fiind modul prin care președintele american a decis sa-și afișțeze puterea militara, scrie CNN. In zilele urmatoare, trei portavioane americane, insoțite de distrugatoare…

- Trenul circula, luni, intre stațiile Wimbledon si Clapham din Londra, in momentul in care pasagerii au simțit cum sunt zdruncinați violent. Garnitura cu opt vagoane a ieșit de pe șine, iar in urma incidentului, patru dintre pasagerii aflați la bord au suferi rani. Trenul era folosit…

- Marea Britanie "a fost inșelata" de SUA in privința presupusului arsenal nuclear al regimului Saddam Hussein in Irak, ceea ce inseamna ca invazia țarii arabe din 2003 "nu a fost justificata", concluzioneaza fostul prim-ministru britanic Gordon Brown intr-o carte, informeaza duminica…

- Tragedia uriașa din Londra din luna iunie, când peste 80 de oameni și-au pierdut viața în urma unui incendiu îngrozitor care a cuprins o cladire de locuințe de 24 de etaje, a fost speculata în modul cel mai abject de unul dintre

- "In general, sunt un tip rezervat, dar ma bucur ca am reusit calificarea. Nu ma gandeam, la inceput, ca voi reusi sa ma calific in primavara europeana, voiam doar sa ma calific intr-o grupa europeana. Ne-a lipsit al doilea gol ca sa obtinem aceasta victorie, pentru ca eu consider ca cei de la Beer…

- Cel putin trei oameni au fost raniti aseara dupa ce un taxi a lovit mai multi pietoni in centrul Londrei. Potrivit presei, soferul automobilului a fugit de la fata locului, insa la scurt timp a fost retinut.Politia londoneza nu a calificat incidentul drept unul terorist.

- Bucureștiul se afla pe primul loc in topul orașelor europene cu cel mai aglomerat trafic, potrivit unui clasament realizat de TomTom, o companie internaționala de navigare și de cartografiere, și preluat de publicația online Business Insider. Traficul congestionat este o problema în…

- Aura Urziceanu a afișat o atitudine de neințeles pentru unii, in 2014, cand a transmis o scrisoare deschisa in care argumenta motivele pentru care a plecat din țara (in 2010) și a renunțat la cetațenia romana, scrie click.ro. Citeste si Un cunoscut impresar din Romania, ARESTAT pentru VIOL.…

- Aerportul Heathrow din Londra a anuntat duminica lansare unei anchete interne dupa ce un stick USB care continea documente confindentiale a fost gasit în plina strada, incident care ameninta securitatea celui mai mare aeroport din Europa, relateaza AFP. Stick-ul a fost gasit…

- Fats Domino, unul dintre pionierii rock ‘n’ roll, a murit la varsta de 89 de ani in locuința sa din New Orleans, Louisiana. Potrivit poliției, citata de The Associated Press, decesul a survenit din cauze naturale. Fats Domino este considerat unul dintre pionierii rock’n roll-ului și, chiar daca nu se…

- Starul Real Madridului Cristiano Ronaldo a fost desemnat jucatorul anului, la gala FIFA de la Londra, informeaza site-ul forului international, potrivit Mediafax. Cei trei jucatori ramasi în cursa pentru premiul "Best" au fost Neymar Jr. (PSG, ex-Barcelona), Lionel Messi (Barcelona)…

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi și mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatați calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan, informeaza Reuters. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica…

- ”Am constatat astazi ca nu s-au facut suficiente progrese pentru a trece la faza urmatoare in relatia cu Marea Britanie, insa acest lucru nu trebuie sa creeze un pesimism deosebit. S-a negociat, s-au apropiat oarecum pozitiile, dar nu suficient pentru a merge mai departe. Se va negocia in continuare…

- Cel mai celebru ceasornic din lume, Big Ben, va reincepe sa bata orele, la ocazii speciale, anunța ediția The Telegraph. Conducerea Camerei Comunelor a confirmat ca se vor auzi din nou clopotele, dupa doua luni și jumatate de pauza, pe 9 noiembrie, inaintea weekend-ului de Ziua Comemorarii, iar apoi…

- Planul de acțiune prezentat de Bruxelles prevede 18,5 milioane de euro disponibili din 2017 pentru 'proiecte transnaționale de imbunatațire a protecției spațiilor publice' și 100 milioane de euro in 2018 pentru a ajuta 'orașele care investesc in soluții de securitate'. In iulie 2016, un terorist…

- Scriitorul George Saunders a castigat Man Booker pe 2017, pentru primul sau roman, „Lincoln in the Bardo”, si a devenit al doilea american care primeste premiul in valoare de 50.000 de lire sterline.Actiunea romanului are loc intr-un cimitir, pe parcursul unei singure nopti, in 1862, cand…

- Romanca Lidia Dragescu, moarta luni dimineața la Londra dupa ce a cazut de la o inalțime de 30 de metri de pe catedrala St Paul, se pare ca s-a sinucis. Acestea sunt cele mai recente informații furnizate de presa din Marea Britanie, care citeaza surse din poliția londoneza. Oamenii legii au gasit in…

- Femeia care a cazut din turnul catedralei St. Paul, pe 11 octombrie, era ieseanca. Tanara de 23 de ani locuia in Marea Britanie de cinci ani si deținea, impreuna cu mama sa, o companie de recrutare de forța de munca. Lidia Dragescu a murit dupa ce a cazut din turnul catedralei St. Paul din Londra, de…

- Ies la iveala noi dezvaluiri despre tanara care s-a sinucis la Londra. A aparut si scrisoare de adio a Lidiei Dragescu. Sinuciderea acesteia nu e tratata de politia britanica drept o "moarte suspecta", dar marturiile membrilor familiei arunca o noua lumina asupra gestului tinerei de 23 de ani.Citește…

- Cantarețul Ed Sheeran a fost lovit de o mașina, in Londra, in timp ce se afla pe bicicleta, și a fost transportat la spital, scrie realitatea.net. Artistul a publicat pe Instagram o poza cu brațul drept in ghips.