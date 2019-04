In adolescenta si in tinerete imi mascam timiditatea prin manifestari nonconformiste. Nu am avut darul diplomatiei si nici n-am fost o persoana care sa stapaneasca arta conversatiei. Dar pentru ca aveam "ceva condei", am fost cooptat in redactarea unor comunicate de presa pe vremea in care un cotidian din Iasi pusese tunurile pe tot ceea ce facea Mitropolia, iar noi, preotii, eram vinovati pana si pentru dioxidul de carbon emis in atmosfe (...)