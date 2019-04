Şi Coreea de Nord va participa la summitul ''noului drum al mătăsii'' de la Beijing (şeful diplomaţiei chineze) China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al ''noului drum al matasii'', informeaza AFP.



Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura si Drumul" ("Belt and Road") este menita sa amelioreze legaturile dintre Asia, Europa si Africa. Ea prevede in special finantarea de infrastructuri terestre si maritime in valoare de peste 1.000 de miliarde de dolari.



Proiectul a starnit dezbinare printre europeni. Unele tari, printre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- China a anuntat vineri ca inalti demnitari din 37 de tari, printre care si reprezentanti ai Coreei de Nord, vor participa saptamana viitoare, la Beijing, la marele sau summit al "noului drum al matasii", informeaza AFP potrivit Agerpres Lansata in 2013, initiativa denumita oficial "Centura…

- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi ca va fi prezent pe 6 iunie in Normandia (nord-vestul Frantei) la ceremoniile care vor marca implinirea a 75 de ani de la Debarcarea aliatilor, relateaza AFP, informeaza Agerpres.Citește și: China investește tot mai mult in Europa de Est,…

- Pe 9 aprilie, un nou Summit UE-China. Exceptional de important datorita circumstantelor imediate, dar si contextului general in care se dezvolta acum relatiile comerciale si diplomatice intre cei doi giganti.

- Sambata, Italia a devenit primul membru din Grupul celor 7 (G7) al puterilor industrializate care sprijina China in proiectul de intrastructura „Centura si Drumul”, Roma ignorand grijile aliatilor occidentali, in incercarea sa de a-si revitaliza economia cu probleme.

- Italia si China vor intra intr-o "noua era" a cooperarii, cu asa-numita initiativa Belt and Road (BRI, Noul Drum al Matasii) si cu alte proiecte, a declarat miercuri presedintele chinez Xi Jinping, cu prilejul apropiatei sale vizite de stat in Italia, informeaza dpa. Italia este hotarata…

- Premierul Italiei, Giuseppe Conte, a anunțat marți ca Italia va deveni prima țara din Grupul celor șapte națiuni care sa se alature inițiativei ambițioase a Chinei, denumita Belt and Road. Decizia Italiei contravine obiecțiilor din partea Statelor Unite ale Americii și a preocuparilor din cadrul…

- Presedintele chinez Xi Jinping va desfasura in perioada 21-26 martie vizite oficiale in Italia, Monaco si Franta, a anuntat luni Ministerul de Externe al Chinei, informeaza dpa preluata de Agerpres. Xi Jinping isi va incepe turneul european cu o vizita de stat in Italia, marti. Aceasta vizita…

- O scrisoare a ambasadorului Statelor Unite adresata Germaniei, in care avertizeaza Berlinul sa nu utilizeze echipamentele Huawei pentru viitoarele retele 5G, a dus la declansarea unor noi discutii pe aceasta tema, a declarat miercuri un purtator de cuvant al guvernului. Purtatorul de cuvant…