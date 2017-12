Stiri pe aceeasi tema

- Cadrele didactice de la Școala Gimnaziala “Constantin Parfene” Vaslui au organizat, alaturi de elevi, Targul de Craciun, ajuns la a cincea ediție. Copiii, pe langa fericirea de a fi implicați intr-un proiect plin de culoare, au invațat sa confecționeze tot felul de obiecte specifice acestei perioade…

- Școala ”Constantin Parfene” Vaslui a caștigat faza municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la baschet, atat la fete, cat și la baieți. Doar trei gimnazii au participat la etapa municipala a Olimpiadei Gimnaziilor la baschet, baieți și fete. Este vorba despre școlile ”Constantin Parfene” (profesor coordonator…

- Moș Craciun, insoțit de voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au mers, zilele trecute, la copiii din satul Broșteni, comuna Ivanești, și din satul Vinețești, comuna Oltenești, carora le-au oferit cadouri de sarbatori. “Cu ajutorul dumneavoastra, inca mai putem ajunge la cațiva copilași! Ce spuneți?”,…

- Nationala de handbal juniori a Romaniei (U18) a participat la sfarsitul saptamanii trecute la un turneu amical la Vaslui, alaturi de Ucraina, Macedonia si Israel. Romania a incheiat cu o victorie si doua infrangeri, rezultatele poate ca nu sunt atat de relevante, dar nu putem sa nu remarcam totusi…

- Centru Civic din municipiul reședința a fost neincapator pentru miile de iubitorii de teatru popular din județul nostru care s-au putut bucura ore intregi de tradiționalul festival de datini și obiceiuri de iarna, ajuns la cea de-a 36-a ediție. Astfel, peste 1.000 de artiști au venit din toate zonele…

- IN MEMORIAM… Copiii de la Fundatia “Mana si Acoperamantul Maicii Domnului” au participat sambata, 16 decembrie, la o ora de istorie inedita in Biserica “Adormirea Maicii Domnului”. Pentru ca din luna octombrie copiilor participanti li s-a vorbit in fiecare sambata despre Regele Mihai, atat parintele…

- Marți, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui, insoțiți de Moș Craciun, au mers la gradinița din satul Bradești, comuna Vinderei, pentru a duce daruri copiilor. “Doamna educatoare Elenuța Grigore i-a laudat pe cei 15 copilași, astfel ca Moș Craciun a trebuit sa se ocupe de ei. Moșul a solicitat sprijinul…

- Membri ai PNL din județ au participat joi, 7 decembrie a.c., in orașul Covasna, la un eveniment deosebit organizat la casa de tip familial și Centrul de zi „B.Apor Vilmos ”. Potrivit președintelui PNL Covasna, Olimpiu Floroian, la inițiativa organizației de femei și a organizației de…

- Puteți sa ne spuneți daca, alocația pentru copilul luat in plasament, in varsta de 11 ani, se acorda și retoactiv?. Daca da, pentru ce perioada? (Nicolae Georgescu, Pitești) RASPUNS: La Art. 10, alin. 2, Norma metodologica de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru…

- De cand au divortat, Adriana Bahmuteanu si Silviu Prigoana s-au tot plimbat pe la tribunal pentru ca nu s-au inteles sub nicio forma asupra unitatii de invatamant pe care sa o urmeze cei mici, scrie click.ro. Omul de afaceri si-a dorit ca cei doi copiii ai lor sa urmeze cursurile unei scoli private,…

- Meteorologii au facut un anunt care ii va bucura nespus pe copiii din Timis. Incepand de vineri seara și pana sambata seara sunt asteptate ploi usoare. Fireste, nu aceasta este vestea buna pentru cei mici… Potrivit celei mai recente informari meteo, de sambata seara și pana luni, dar indeosebi in cursul…

- GENEROZITATE… Impresionata de cazurile sociale din Vaslui, Magda Savuica, o tanara din Bucuresti a initiat o campanie de ajutorare a copiilor nevoiasi din judet. Pana pe 12 decembrie, aceasta, alaturi de oamenii din comunitatea “Dragoste in actiune”, strange imbratisari de Craciun transformate in hainute,…

- Presedintele Consiliului Judetean Tulcea, Horia Teodorescu, a vizitat, miercuri dimineata, scolile si gradinitele din mai multe localitati ale Deltei Dunarii, pentru a le duce celor mici daruri din partea lui Mos Nicolae, informeaza CJ Tulcea. In total, peste 300 de copii care invata la unitatile scolare…

- Odata cu aparitia sezonului rece au inceput sa se inmulteasca incendiile la acoperisuri si cosuri de fum. Pentru evitarea unor situatii neplacute, inspectorii de prevenire din cadrul I.S.U. Maramures vin in sprijinul cetatenilor cu urmatoarele masuri de prevenire: – curatati periodic cosurile de fum…

- Facebook a lansat luni Messenger Kids, o aplicatie care permite celei mai mari retele de social media din lume sa se extinda pe o piata neaccesata pana acum, cea a copiilor cu varsta de pana la 13 ani, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- Toți elevii Școlii Gimnaziale ”Constantin Parfene” Vaslui au participat la activitațile din cadrul proiectului educativ „Mandru ca sunt roman!”, deschizand astfel seria manifestarilor dedicate Centenarului Marii Uniri. Timp de trei zile, elevii, personalul didactic și didactic auxiliar al Școlii ”Constantin…

- Basescu: Copiii din Republica Moldova au cantat ”Treceti, batalioane romane, Carpatii!” in satul natal al lui Igor Dodon. Liderul PMP a postat pe pagina de Facebook o inregistrare video dintr-o școala din Republica Moldova, in care elevii interpreteaza cantece patriotice. ”Pentru cei care nu cred in…

- MARTORUL…Povestile despre Marea Unire de la 1918, in Bunesti-Averesti, sunt legate de mesterul fierar din sat, Ilie Taragan, care in Primul Razboi Mondial ajunge potcovarul cailor regelui Ferdinand. Copiii sai, care traiesc si astazi in Bunesti si au varste respectabile, povestesc cu mandrie cum tatal…

- FARA PROBLEME….Angajații de la Protecția Copilului au primit salariile restante, iar situația pare sa fi revenit la normal. ~n ciuda problemelor cu care s-au confruntat angajații din centre sau asistenții maternali in ultimele luni, nu au fost semnalate probleme deosebite la persoanele cuprinse in sistemul…

- Tinerii trebuie sa fie activi, sa se implice in viata sociala si sa profite de oportunitațile existente. Este mesajul pe care l-a transmis președintele Parlamentului, Andrian Candu, participantilor la o conferința dedicata democrației.

- Primaria Ploiesti invita ploieștenii la deschiderea oficiala a Sarbatorilor de iarna, eveniment care va avea loc marți, 5 decembrie a.c., in Ajun de Moș Nicolae, in centrul civic al orașului. Cu acest prilej, la ora 17.00, se va aprinde iluminatul festiv de sarbatori, marcand astfel, in mod…

- Elevii Școlii ”Elena Cuza” Vaslui au marcat Ziua Naționala a Romaniei prin manifestari educative. Pe langa o expoziție de pictura, ei au prezentat o serie de postere care evidențiaza etapele marelui eveniment de la 1 Decembrie 1918. Elevii Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” Vaslui au participat la activitați…

- "Pe primul loc al afecțiunilor copiilor, din punct de vedere medical, intre 3 și 18 ani, sunt deficiențele de natura digestiva. Cam 25% din copiii Capitalei au predispoziție de obezitate și aproximativ 10-15% sunt aproape de acești parametri. Pe locul doi se afla deficiențele de coloana și ale sistemului…

- Echipele de seniori si juniori ale Romaniei au obtinut patru medalii de aur si trei de bronz la editia 2017 a Turneului International de Informatica Shumen din Bulgaria. Medaliile de aur au fost adjudecate de catre lotul de seniori, au carui componenti provin din Campulung Muscel, Vaslui, Braila si…

- ”O alta gradinița de copii care a beneficiat de sprijin din partea Fundației de Binefacere ”Din Suflet” este cea din localitatea Petrești, raionul Ungheni. La apelul administrației și al parinților, cu sprijinul Fundației de binefacere a Primei Doamne Galina Dodon, la gradinița a fost amenajat un teren…

- In acest an, fructele și legumele donate de elevii voluntari ai Școlii „Elena Cuza” Vaslui au ajuns la familii cu mai mulți copii din suburbiile Moara Grecilor și Gura Bustei, la minorii din centrele DGASPC și la varstnicii de la Centrul Medico-Social Bacești. In perioada 16-20 noiembrie, la Școala…

- BATALIE… Primarii si consilierii liberali din judetul Vaslui au participat, la finele saptamanii trecute, la Liga Alesilor Locali PNL, desfasurata la Cluj. In discursul sau, adresat celor aproape 1.000 de delegati care au participat la congres, Orban a sustinut ca s-a ajuns la anumite situatii aberante…

- Peste o suta de persoane au participat, sambata, la Galati, la un mars de protest fata de proiectul de lege privind vaccinarea obligatorie, manifestantii, multi dintre ei insotiti de copii, scandand lozinci precum ”Copiii nostri nu-s cobaii vostri”, ”Libertate” sau ”Jos mainile de pe copiii nostri”.Cei…

- „Privitor la situatia familiala a detinutului (7 copii in intretinere din care 6 minori), instanta constata ca aceasta nu se circumscrie niciunui criteriu de analizat la aprecierea oportunitatii acordarii liberarii conditionate unui condamnat. Chiar si asa, aceasta ar trebui privita ca o cauza de…

- Sebeș Grupul Daimler iși continua strategia de implicare in dezvoltarea durabila a comunitaților din Cugir și Sebeș. Cea mai recenta acțiune a Grupului reprezinta sponsorizarea secției de Pediatrie din Sebeș cu un ecograf in valoare de peste 93.000 lei. 12.000 de copii au beneficiat de la inceputul…

- UMANITAR…Liceul “Stefan Procopiu” Vaslui organizeaza in perioada 20-25 noiembrie 2017 o campanie sociala de sprijinire a copiilor aflati in dificultate. Comapania sociala “Saptamana legumelor si fructelor” implica strangerea de legume si fructe de catre elevii voluntari si donarea lor familiilor aflate…

- JOC… Programul “Scoala de bani pe roti” incepe, azi, si la Vaslui. Copiii cu varste intre 7 si 14 ani sunt invitati in centrul orasului unde camionul FLiP si remorca sa modulara se vor transforma intr-un loc de joaca cu dotari de ultima generatie. Timp de o ora si jumatate, micii participanti vor avea…

- Voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui au oferit ghiozdane și dulciuri pentru zece copii sarmani. Acțiunea face parte din campania „Și copiii de la sate au dreptul la educație!”. Sambata, 11 noiembrie, zece copii necajiți din comuna Boțești au primit vizita voluntarilor Asociației “Solidar” Vaslui,…

- FC Vaslui, echipa sprijinita financiar de suporterii de la Peluza Nord, incearc sa intoarca privirea spre comunitate si pe langa fotbalul aratat pe teren, vrea sa dea dovada si de un fotbal caritabil. Unul dintre primele cazuri sustinute de gruparea „galben-verde” este cel al familiei Toporascu din…

- Elevii Scolii “Geroge Emil Palade” din Ploiesti au organizat, vineri, un protest indreptat impotriva marilor poluatori din oras. Prin actiunea lor inedita, copiii au vrut sa traga un semnal de alarma cu privire la calitatea indoielnica a aerului pe care il respira in fiecare zi.

- “De Craciun sa fim mai buni!” și “Un copil, o jucarie” sunt doua campanii umanitare derulate in aceasta perioada de Asociația “Solidar”, prin care voluntarii urmaresc strangerea de jucarii și bani pentru copiii nevoiași din județ. Și in acest an, voluntarii Asociației “Solidar” Vaslui doresc sa aduca…

- Pasiunea pentru sport acopera toate neajunsurile legate de infrastructura sportiva. O dovedesc copiii din mediul rural care au desfașurat faza locala a Olimpiadei Gimnaziilor pe un teren de pamant la Miclești (Vaslui). Romania s-a intors in timp. ...

- La finele saptamanii trecute, grupele U10 și U12 din cadrul CSS Barlad au participat la prima etapa a Campionatului Regional de Mini-rugby Moldova Nord, organizata la Gura Humorului. Cei mai mici rugbiști legitimați la Clubul Sportiv Școlar (CSS) Barlad s-au intrecut, sambata, pe stadionul „Tineretului”…

- Mai mulți copii din Marea Britanie au îneput sa joace un nou ”joc” pe rețelele sociale, numit ”Provocarea de 48 de ore”.Aceștia sunt îndemnati sa fuga de acasa si sa nu-si contacteze familia sau cunoscutii, ca dupa doua zile sa reapara brusc în…

- Elevii Gimnaziului ”Elena Cuza” Vaslui au participat la un concurs de postere dedicat Zilei Educației, care a avut ca tema ”Un copil educat e un om caștigat”. Profesoara Doina Manolachi a ținut sa marcheze Ziua Educației in cadrul Școlii Gimnaziale ”Elena Cuza” printr-un concurs de postere cu tema ”Un…

- Directorii de școli din Vaslui au participat la o masa rotunda cu tema ”Rolul școlii in definirea și promovarea strategiilor de formare continua”, organizata de Casa Corpului Didactic. Ziua Educației a fost marcata de Casa Corpului Didactic (CCD) Vaslui prin doua manifestari: ”Formarea continua, intre…

- Un barbat de 64 de ani din Vaslui a murit dupa ce a cazut intr-un canal, lasat nesemnalizat de o firma care facea lucrari de canalizare. Politia amendase firma in urma cu doua saptamani tocmai pentru ca lucrarile au inceput fara autorizatie de constructie pe un drum public.

- Magistratii Judecatoriei Husi au decis anularea procesului verbal prin care un barbat din Timisoara care, pe 30 martie 2017, a fost amendat de un echipaj al Politiei Rutiere din judetul Vaslui, desi nu a calcat in viata sa in acest judet.

- Peste o suta de copii și veterani ai sportului din dreapta și stinga riului Nistru au participat pentru prima oara la Maratonul Internațional din Chișinau. Aceștia practica sportul in sali modernizate cu sprijinul Uniunii Europene, in cadrul Programului „Susținerea masurilor de promovare a increderii”,…

- Peste 500 de copii si aproape 300 de parinti au participat in data de 30 septembrie, intre orele 11.00 si 12.30, la un curs de educație rutiera, susținut de Poliția Romana in toate parcarile de pe raza judetului apartinand unui hypermarket. Copiii, dar si parintii au avut ocazia sa invețe cum pot deveni…

- Astazi, 30 septembrie 2017, intre orele 10.30 11.30, Asociatia Youth Vision, alaturi de Primaria Tortoman, Asociatia Community Aid Romania, Scoala "Ion Ghica" si partenerii Fundatia pentru Dezvoltare Locala si Regionala si Biosplant au organizat cross ul "Copiii spun NU violentei".La eveniment au participat…

- EDUCATIE… Copiii cu varste intre 4 si 10 ani sunt invitati azi, 30 septembrie, sa participe la o lectie interactiva de circulatie rutiera in parcarile magazinelor Lidl din judetul Vaslui. Aceasta va incepe la ora 11:00 si va fi sustinuta de reprezentantii Politiei Romane. Evenimentul face parte din…

- Descoperire macabrAƒ A®ntr-o fabricAƒ din Vaslui. Angajata unei fabrici din NegreAYti a gAƒsit cadavrul unui bebeluAY, A®n toaletAƒ. Femeia a alertat imediat autoritAƒAile, iar oamenii legii au audiat o femeie de 42 de ani.