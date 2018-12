Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,3 milioane de oameni activeaza, in prezent, in economia romaneasca, in calitate de acționari la o firma, mai mulți cu aproape 50.000 fața de aceeași perioada a anului trecut, arata un studiu realizat de Frames și TrainYourBrain, prezentat joi seara in cadrul Top 100 – Cei mai buni antreprenori,…

- Cercetatorii au testat 3500 femei și 300 barbați care se afla la etapa varstei a doua. In cadrul testarii, s-au axat, mai ales, pe abilitațile precum: raționalizarea abstracta, raționalizarea executiva și memoria, pentru a depista calitatea muncii acestora. In rezultat, participanții au aratat…

- Schimbari importante pentru femei in ceea ce priveste varsta de pensionare. Potrivit unei decizii luate de Guvern prin OUG, femeile vor putea iesi la pensie la acceasi varsta ca si barbatii. Pana acum, femeile se puteau pensiona la 63 de ani, iar barbatii, la 65 de ani. Una dintre modificarile aduse,…

- Incercarea de a realiza cea mai buna fotografie de postat pe rețelele sociale ii poate determina pe oameni sa faca lucruri nebunești. Pentru a obține cat mai multe aprecieri, unii se expun inutil la pericole și ajung chiar sa-și piarda viața. O echipa de cercetatori de la Institutul „All India” de Științe…

- Barbații de varsta mijlocie se confrunta cu o criza dietetica. Mai mult, barbații aflați in aceasta grupa de varsta se confrunta cu niveluri ridicate de anxietate, pe langa obezitate, scrie Daily...

- Ce lucruri intrigante ar trebui sa știi despre corpul femeilor? 1. Femeile sunt capabile sa formeze atașamente emoționale mai puternice și mai lungi fața de barbați Femeile au un nivel mai ridicat de oxitocina, cunoscut și ca hormonul fericirii. Acest lucru le permite sa dezvolte atașamente mai puternice.…