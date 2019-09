Şi cantitate şi calitate Sambata, pe Hipodromul Ploiesti, a avut loc o noua Reuniune hipica, cu sase curse in program. Doua au fost intrecerile “clasice” – Criteriul cailor de 2 ani si Premiul Crescatorilor – Fortuna Gold, dar si celelalte patru curse au fost spectaculoase. Reuniunea a fost deschisa de Criteriul cailor de 2 ani, cursa care, desi a inclus doar trei cai eligibili la start, a avut parte de un final interesant, iapa Saya Best CD reusind sa se impuna pe ultima linie dreapta in fata armasarului Dolce Dorel. Castigatoarea, avandu-l in sulky pe Mihai Paun, a fost premiata de Viceprimarul Ploiestiului, Cristian… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

- Hipodromul Ploiesti va gazdui,astazi, incepand cu ora 10.00, o noua reuniune de Trap, in cadrul careia vor avea loc sase curse, cateva dintre acestea putand fi considerate extrem de interesante. Evenimentul din acest weekend va fi deschis, la ora 10.15, de una dintre intrecerile de referinta ale toamnei,…

