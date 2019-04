Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe companii au început sa ia în calcul introducerea unor avioane supersonice de pasageri, la aproximativ 15 ani de la ultimul zbor al legendarului Concorde. Puțina lume știe ca avionul produs de Franța și Marea Britanie a avut un singur accident.

- Un colonel roman in Algeria, aflat in misiune oficiala in Bamako – Republica Mali, a fost gasit mort, luni, in camera de hotel in care era cazat, a anuntat Ministerul Apararii Nationale. “Din primele date, ofiterul a decedat in cursul acestei dimineti, din cauze naturale. Cazul este cercetat, conform…

- Premierul Theresa May a obtinut miercuri in Camera Comunelor un ragaz de doua saptamani prin care s-a amanat o revolta vizand blocarea posibilitatii unui Brexit fara acord, dupa ce seful executivului de la Londra a fost de acord cu o eventuala intarziere a parasirii UE de catre Marea Britanie, transmite…

- Potrivit unui studiu realizat de RIA Novosti, Moldova face parte din Top 3 țari europene locuitorii carora cheltuiesc cel mai mult pentru mâncare. Agenția RIA Rating a studiat, la comanda RIA Novosti, structura cheltuielilor locuitorilor din 40 de țari europene, din Rusia, Kazahstan…

- Un tanar din Iași și-a petrecut noaptea la iubita lui, iar dimineața a avut neplacuta surpriza sa fie talharit chiar de aceasta. Fata l-a amenințat cu un cuțit, iar apoi și-a chemat in ajutor fratele și un prieten, pentru a-l lasa pe iubitul ei fara bani și telefonul mobil. Baiatul avea in portofel…

- Președintele Klaus Iohannis, alaturi de ceilalți lideri politici din Romania și de invitații europeni au fost martori, saptamana trecuta, la Ateneul Roman, la intonarea ilegala a imnului național. Corul National de Camera „Madrigal - Marin Constantin” a intonat versiunea scurta a imnului național,…

- Beatrice Olaru a vrut sa-i dea bani lui Alin Andronic chiar in camera de hotel din Republica Dominicana. "Nu a fost un discurs invatat. Cand Cosmin Cernat mi-a spus sa vorbesc am spus ce mi-a trecut prin minte. Am multumit mamei mele si iubitului meu, pentru ca ei reprezinta familia mea. Am…