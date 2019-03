Stiri pe aceeasi tema

- Courtnay Danielle Lawrence, 22 de ani, a dat cu mașina peste Christina Benson, femeia cu care fostul ei iubit avea o relație. Incidentul s-a intamplat saptamana trecuta, in Wilmington, North Carolina. Incidentul a fost filmat, iar in imagini se poate vedea cum Christina este lovita de mașina și proiectata…

- Un barbat de 70 de ani nu a mai reusit sa evite un copil de 3 ani, care i-a aparut brusc in fata masinii. Micutul a fost transportat de urgenta la spital, unde a ramas internat pentru ingrijri medicale.

- Un pitestean in varsta de 30 de ani, suspectat ca si-a lovit intentionat soacra cu masina, a fost arestat preventiv, luni, pentru tentativa de omor calificat. Incidentul a avut loc duminica pe o strada din cartierul Prundu si a fost surprins de o camera de supraveghere. In imaginile intrate in posesia…

- Ioan Lupu si-a petrecut noaptea sub supraveghere medicala, insa duminica dimineata, imediat dupa externare, politistii l-au luat de la spital si l-au dus la sectie pentru audieri. Intre timp, conducerea Spitalului a demarat o ancheta pentru a stabili de ce barbatul nu a fost oprit de agentii de paza.

- Politia a confirmat ca toate zborurile au fost suspendate, investigatia continuand. Incidentul de securitate vine la o saptamana dupa ce politia din Germania a anuntat ca va spori securitatea la aeroporturi de teama unor acte teroriste. Insa autoritatile au declarat ca nu exista deocamdata indicii ca…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea unei persoane, a avut loc, joi dupa-amiaza, pe strada Horea, din Cluj-Napoca.Din primele informați, un pieton a fost lovit de un autoturism.Incidentul a avut loc in zona unei treceri de pietoni.La fața locului s-a deplasat un echipaj al Ambulanței, care a preluat…

- Un muncitor in constructii din Marea Britanie, care colectiona bilete de loterie in masina lui, a descoperit ca a castigat 76 de milioane de lire sterline la loteria EuroMillions, la sase saptamani dupa extragere, informeaza vineri Press Association. Andrew Clark, in varsta de 51 de ani, care locuieste…

- Romanul, in varsta de 35 de ani, din Vimodrone, s-ar fi oprit pe marginea șoselei sa fumeze o țigara. El a fost lovit din plin de o mașina condusa de un tanar de origine italiana. Incidentul s-a petrecut undeva la miezul nopții, cand șoferul italian care mai avea 3 pasageri in mașina a pierdut controlul…