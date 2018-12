Şi-au invitat vecinul să se cinstească de Crăciun, iar dimineaţă l-au omorât Alcoolul face ravagii printre locuitorii judetului Iasi. Miercuri dimineata, dupa o noapte de consumat bauturi alcoolice, un tata si fiul acestuia, ambii locuitori in comuna Belcesti, si-au omorat musafirul pe care il cinstisera cu vin o noapte intreaga. Musafirul lor, un tanar vecin in varsta de 30 de ani, venise la ei in casa marti seara. Miercuri dimineata, in jurul orei 4, intre cei trei a izbucnit un scandal, iar intre tat (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Un tanar a fost ucis intr-o benzinarie din municipiul Iasi miercuri dimineata, pe 26 decembrie (aflati amanunte de AICI). Insa acesta nu a fost singurul eveniment nefericit petrecut de Craciun in judetul nostru. Un alt tanar, in varsta de 30 de ani, a fost omorat in localitatea Belcesti, iar un barbat…

- Incidente șocante in județul Iași, in a doua zi de Craciun. Un barbat a fost ucis, miercuri, dupa ce a fost snopit in bataie intr-o benzinarie din Iași. De asemenea, un alt barbat a fost gasit mort in casa și, potrivit anchetatorilor, acesta a fost batut pana cand și-a dat ultima suflare. Un scandal…

- Este ancheta la Iasi dupa ce un barbat a sunat la Politie si a spus ca atunci cand s-a trezit, a gasit, langa el, in pat, tanarul cu care a consumat bauturi alcoolice, acesta fiind mort.

- Politistii au demarat o ancheta in cazul unui barbat in varsta de 42 de ani din localitatea Belcesti care a fost gasit mort in cursul noptii de marti spre miercuri, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Iasi citat de Agerpres.roPotrivit reprezentantilor SMURD Iasi, care…

