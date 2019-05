Stiri pe aceeasi tema

- Cadavrul unei fetițe a fost gasit in riul Tisa, duminica seara. Polițiștii iau in calcul ca fetița decedata sa fie cea disparuta din localitatea Repedea, de vineri, 10 mai, insa doar necropsia și testele ADN vor stabili cu exactitate identitatea ei. Cadavrul fetiței a fost gasit pe malul raului Tisa,…

- Tanarul banuit ca a dat o spargere in Liceul Tehnologic din localitatea Belcesti din Iași și a ars zece cataloage a fost identificat de polițiști. Anchetatorii au descins in locuința suspectului de unde au ridicat mai multe haine și bunuri folosite in timpul loviturii. Polițiștii din Harlau au facut…

- Fata de 13 ani cautata dupa ce a disparut duminica, in timp ce era cu mama ei in Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți, a fost gasita in gara Pitești.Polițiștii din Mehedinți au anunțat ca fata de 13 ani a fost gasita in gara orașului Pitești, conform Mediafax. Citește și: ALERTA…

- Politistii, sprijiniti de jandarmi, pompieri, politisti de frontiera si voluntari s-au mobilizat vineri, 10 mai, pentru gasirea unei fetite care a disparut de la domiciliu. Disparitia a fost semnalata in localitatea Repedea, fetita fiind vazuta ultima oara la orele pranzului.

- UPDATE: “Barbatul cercetat pentru viol a fost prezentat instantei, care a dispus arestarea sa preventiva pentru 30 de zile”, a mai spus Florina Metes. Caz socant in judetul Maramures, mai precis in Ruscova, unde un barbat si-a violat propria fiica, in varsta de 12 ani. Acesta a fost retinut pentru 24…

- Un indian in varsta de 28 de ani a fost prins la o benzinarie din orașul Roseto, provincia Teramo, cand umplea o canistra cu benzina. El amenințase ca o va incendia pe soția lui romanca, in varsta de 25 de ani. O ruda a femeii a anunțat poliția despre intențiile indianului. Polițiștii s-au dus la benzinaria…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita au descoperit ascunsa asupra unui moldovean o carte de identitate falsa.Tanarul de 19 ani s-a prezentat pentru a intra in Romania, fiind pasager intr-un automobil, inmatriculat in Republica Moldova.