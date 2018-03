Stiri pe aceeasi tema

- Un politist aflat in afara orelor de program a gasit, in raul Mures, cadavrul unui barbat disparut de la domiciliu din luna decembrie 2017. Acum cateva zile, politistii Sectiei de Politie Rurala Ilia au fost sesizati cu privire la faptul ca in raul Mures, in zona localitatii Ilia, se afla cadavrul unui…

- Politist peste zi, artist in timpul liber. Povestea unei clujence O tanara politista din Cluj prinde hoti la serviciu, iar in timpul liber creeaza opere de arta din sarma, reprezentand animale. Sandra Doja are 22 de ani si este agent la Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei municipiului…

- Mai multi angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Gorj au donat luni sange, raspunzand apelului lansat de conducerea Centrului de Transfuzie Sanguina din Targu Jiu. In ultima perioada, institutia se confrunta cu o criza de donatori. „Pentru ca intalnesc ...

- La prima vedere, uniforma de jandarm si portul popular nu au nimic in comun! Cu toate acestea, o tanara sergent major de la Gruparea Mobila de Jandarmi din Ploiesti ne demonstreaza contrariul.

- Un pompier aflat in timpul liber a sarit in ajutorul unor localnici din Amara a caror gospodarie fusese cuprinsa de flacari. Plt. Adjutant Vasile Gheorge a salvat din foc un barbat in varsta de 80 de ani.

- La cei 41 de ani ai sai, agentul sef de politie Tudor Darie se poate considera un politist implinit. A castigat recunostinta hunedorenilor dupa ce, luni seara, a salvat din flacari doi copii, o fetita de 4 ani si un baietel de 6 luni.

- Un incendiu care ar fi putut sa se incheie cu pagube materiale importante si chiar cu victime omenesti a fost stins la timp in localitatea Hitias. Mai multi martori au declarat pentru Lugoj Info.ro ca politistul, agent in cadrul Politiei Lugoj, se afla in vizita la Hitias si a observat ca din cosul…

- Simona Halep a decis sa se retraga din turneul de la Doha, dupa ce a ajuns in semifinala, din cauza unei accidentari pe care a suferit-o la Australian Open. Efortul incredibil depus la Melbourne, combinat cu problema de la glezna, au determinat-o pe sportiva din Romania sa ia decizia de a se menaja.Ajunsa…

- Faptele ne definesc!-ISU Gorj! Sa ai 17 ani, sa fii un elev eminent, sa te pregatesti sa devii un bun medic, iar timpul tau liber sa-l dedici salvarii de vieti arata caracterul nobil, iubirea fata de semeni, pasiunea si respectul pentru munca de salvator profesionist. Andreea…

- Sindicatul Politistilor Europeni „Europol” a sesizat Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) cu privire la faptul ca structurile Politiei Romane nu asigura programul permanent de lucru al angajatilor

- Un jandarm aflat in timpul liber a prins un barbat banuit ca ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un magazin. Suspectul a iesit de curand din inchisoare, unde a fost trimis pentru furt. Plutonierul adjutant Claudiu Botan, din cadrul Jandarmeriei Alba, se afla cu familia sambata, 17 februarie 2018, intr-un…

- Un barbat de 31 de ani, din comuna Sinesti, banuit de comiterea infractiunii de furt, a fost retinut de politisti pe baza de ordonanta pentru 24 de ore. El a fost surprins in flagrant de un politist aflat in timpul liber.

- Cu toate ca se afla in timpul liber, un pompier din cadrul Detasamentului de Pompieri Orsova s-a transformat, marți, in salvator. Acesta nu a ramas indiferent la observarea unui accident rutier, produs pe DN 6, in zona Gura Vaii, in care un autoturism s-a rasturnat. „Dand dovada…

- Plutonierul major Gabriel Liciu a fost felicitat, miercuri, de conducerea Inspectoratului, dupa ce acesta a sarit cu o zi in urma in ajutorul victimelor unui accident de circulatie, cand era timpul sau liber.

- Continuarea ofensivei de produse a Groupe PSA ca parte a strategiei planului Push to Pass. Un program dezvoltat pentru trei autovehicule ce reflecta pozitionarea diferita a marcilor Peugeot, Citroen si Opel/Vauxhall.

- Doi severineni au scapat ca prin minune cu viata, dupa ce masina in care se aflau s-a lovit de un copac, iar apoi s-a rasturnat pe marginea drumului, aproape de Vama Portile de Fier I. Un pompier care iesise din tura le-a sarit in ajutor.

- Miliardarul american George Soros a donat 400.000 de lire (453.000 euro) unei organizatii pro-UE care incearca sa influenteze votul deputatilor britanici privind acordul final asupra Brexit, a anuntat joi presedintele acestei organizatii, citat de AFP.

- Un ofițer al Serviciului de Protecție și Paza a dezvaluit, duminica seara, la Antena 3, ca procurorul general Augustin Lazar și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, au folosit deseori bazinul de inot al instituției conduse de Lucian Pahonțu, deși cadrele SPP nu au acces acolo. Ofițerul SPP a dezvaluit, sub…

- "Darius Valcov a fost la Guvern tot timpul. A lucrat la Guvern tot timpul si a sprijinit cele doua Guverne si sprijina in continuare. Este un om de o valoare rara din punct de vedere economic si este cel care, impreuna cu mine si inca doi colegi, a lucrat efectiv la programul de guvernare care este…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca Darius Valcov - care a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului - a lucrat tot timpul la Guvern si sprijina in continuare Executivul, adaugand ca acesta este un "om liber". "Darius Valcov a fost…

- Magistratii Tribunalului Iasi au dispus luni seara arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului care a injunghiat un politist din trupele speciale aflat in timpul liber. Judecatorii au admis propunerea procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Iasi privind arestarea preventiva a unui…

- Politistul iesean a ajuns la spital, duminica, dupa ce a fost injunghiat. Barbatul in varsta de 33 de ani, angajat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Iasi se afla in timpul liber, iar in noaptea de sambata spre duminica, a mers intr-un club alaturi de prietena lui. „Din informatiile…

- Intr-o localitate din judetul Neamt, fiecare dintre asistatii social trebuie sa ajute la treburile gospodaresti trei persoane in varsta, in timpul iernii. In caz contrar, ei risca sa piarda banii de ajutor social. Primarul comunei Icusesti din judetul Neamt a pus la treaba persoanele care iau ajutoare…

- Mai mult de jumatate dintre cei din judetul Suceava refuza sa raspunda la apeluri de urgenta cand sunt in timpul liber, iar situatia se repeta si in alte zone din tara, spun sindicalistii. Oamenii legii sunt suparati pentru ca statul le-a taiat sporul pe care il primeau daca erau chemati de acasa la…

- Guvernul pregateste un nou ajutor social pentru persoanele care au grija de batrani. Potrivit unui proiect de lege, se intentioneaza ca cei care au in grija persoane varstnice si sunt angajati sa poata lucra jumatate de norma si sa primeasca salariul intreg, pentru norma completa. Prima jumatate…

- Consilier județean, camatar in timpul liber! Asta au depistat polițiștii de la Giurgiu, care au obținut arestarea la domiciliu a consilierului PNL, Mihnea Boerescu. Polițiștii giurgiuveni au transmis, in aceasta dimineața, un comunicat de presa prin intermediul caruia anunța ca: efectueaza cercetari,…

- Are 39 de ani și intotdeauna reușește sa intoarca capetele atunci cand apare pe covorul roșu la vreo gala importanta sau la evenimentele mondene, mereu aranjata și imbracata elegant. Atunci cand iese pe stada insa, in viața de zi cu zi, Katie Holmes este departe de diva glam care apare la TV. De curand…

- Serviciul Salvamont din Poiana Brasov a trebuit sa intervina, marți, in jurul orei 17.15, pe partia Drumul Rosu, pentru a acorda primul ajutor in cazul unei persoane care a suferit un traumatism grav de coloana, in timpul unei drumeții pe partia de schi. Dupa ce i s-a acordat primul ajutor, turistul…

- „Are 24 de ani și vrea sa urce pe munte cu noi. Sa salveze vieți. Sa se implice. Se numește Alexandra Smaranda și a depus cerere de candidatura la Salvamont Argeș, ca aspirant. Are un serviciu stabil iar activitatea de salvamontist se va face in timpul liber. Bine ai venit Alexandra!”, asa i-au urat…

- Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu a oferit un interviu pentru portalul UNIMEDIA, in care a facut o retrospectiva a anului 2017. De asemenea, Maia Sandu a vorbit despre alegerile din 2018, despre sarbatorile de iarna, dar și despre ce iubește sa gateasca.

- Locotenentul Dan Lazar, 26 de ani, angajat al Inspectoratului pentru Situații de Urgența “Porolissum” Salaj, a salvat in a doua zi de Craciun, trei persoane dintr-un imobil cuprins de flacari. Potrivit reprezentanților ISU, pompierul era in timpul liber, petrecandu-și Craciunul intr-o locuința din municipiul…

- Un polițist din Arad, aflat în timpul liber, a fost ranit cu o maceta, în aceasta dimineața, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbați în fața unui club din oraș. Incidentul s-a petrecut, în aceasta dimineața, în fața…

- Un politist din Arad, aflat in timpul liber, a fost ranit cu o maceta, duminica dimineata, fiind transportat la spital pentru ingrijiri medicale, dupa un conflict cu doi barbati in fata unui club din oras, transmite corespondentul Mediafax.

- Lucsandra Sandulescu, omul informat de la Neatza, prezinta un material cu ce sa faci in weekend. Lasa deoparte goana pentru cautat cadouri și cumpara-ți un bilet la unul dintre evenimentele din București de la sfarșit de an.

- Un accident de circulație, soldat cu patru persoane ranite, a avut loc in aceasta dimineața pe raza localitații bistrițene Nepos. Martori la accident au fost și trei pompieri de la subunitatea ISU din Singeorz-Bai. Aceștia au sarit imediat in sprijinul victimelor.

- Un pompier clujean aflat în timpul liber a intervenit și a acordat primul ajutor unei femei ranite grav. Barbatul, ajutat de alții, a ridicat mașina de pe victima și apoi a coordonat acordarea primului ajutor. ”Aflat în timpul liber, un coleg din…

- Un pompier angajat al Detașamentului din Turda, aflat in timpul liber, a acordat primul ajutor unei victime accidentata grav pe o trecere de pietoni. Lucian Mateș, angajat al Detașamentului din Turda, i-a acordat primul ajutor, pana la sosirea celor de la SMURD. Read More...

- Ieri, un ofițer de ordine publica din cadrul Sectiei de Poliție nr. 3 Ploiești, aflat in timpul liber pe str. Dobrogeanu Gherea din municipiu, a observat un barbat cu un comportament suspect. In scurt timp, l-a recunoscut ca fiind un ploieștean de 57 de ani, cu antecedente penale pentru savarsirea…

- In aceasta dimineata, la camera centralei de la Scoala Mioarele a izbucnit un incendiu. Pompierii au trimis doua autospeciale dar cand acestea au ajuns incendiul era aproape lichidat. Asta, datorita unui pompier care locuieste in apropiere, plutonier major Valerica Cocea, de la Detasamentul Campulung,…