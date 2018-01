Si-au adus sotii si sotiile la Golden Globes

Stiri pe aceeasi tema

- Iniante de a intra la sedinta Comitetului Executiv, iderii PSD au fost obligati sa-si lase telefoanele la usa, ca sa nu mai comunice cu jurnalistii. Niculae Badalau, numarul doi in PSD, a venit cu o explicatie hilara.

- Barbatul LEU: Nativii nascuți sub acest semn zodiacal vor avea parte de dragoste cat cuprinde, insa nu vor sa-și asume nici un fel de obligații și nu vor sa dea explicații nimanui. Acești barbați iși doresc sa mai copilareasca și sa se axeze mai mult pe cariera și totul le va merge bine.…

- Soțiile sau partenerele de viața ale liderilor politici nu joaca un rol important in viața politica, dar sunt prezente la marile evenimente sociale. Daca barbații lor dețin fraiele țarii, partenerele de viața ale acestora au job-uri cat se poate de comune și venituri care le incadreaza in clasa medie…

- Sotiile sportivilor britanici sunt foarte active pe retelele de socializare si se abtin cu greu sa-si exprime gandurile la adresa unor persoane pe care le considera vinovate de ceva din viata sotilor lor. Dupa ce Lisa Evans, sotia mijlocasul nord-irlandez Corry Evans, l-a jignit pe arbitrul Ovidiu Hategan…

- Au fost prieteni și s-au vizitat reciproc. Au fost dictatori. Soțiile lor seamana in anumite privințe. Numai ca unul a sfarșit violent, in decembrie 1989, in timp ce al doilea, mai ințelept, și-a dat demisia. Ramane de vazut ce se va intampla cu Robert Mugabe și soția lui, extravaganta Grace.

- Varsta este doar un numar la Hollywood, iar de multe ori barbații celebri ajuns sa iși ia drept partenere de viața femei mult mai tinere ca ei. Este și cazul actorilor Mel Gibson, Sean Penn, Eddie Murphy, Antonio Banderas sau Arnold Schwarzenegger care și-au incheiat casatoriile de mulți ani și și-au…

- Soțiile celor trei barbați au solicitat ajutorul oamenilor legii în jurul orei 20.00, când au vazut ca aceștia nu se mai întorc acasa de la munca. Imediat, în teren a intervenit prima echipa de salvatori, care a descoperit sub ruine corpurile neînsuflețite ale…

- Analiza releva ca 80% din felurile de mancare servite in restaurantele din Romania aduc doar 20% din venituri. In același timp, materiile prime și logistica necesara pentru a putea fi disponibile cele 80% de feluri de mancare a la cart omoara cash flow-ul, principala cauza a falimentelor din industrie.…

- Gigi Becali a intervenit in direct cu o propunere neasteptata. Gigi Becali, prima reactie dupa bataia nevestelor de la FCSB "Mie mi-a fost mila de ea cand am vazut-o ca plange. Vina e a lui! (…) O sa vorbesc cu el si o sa-ti dea niste despagubiri, ca sa-ti faci si tu viata si sa iesi…

- Keith Urban si Taylor Swift se numara printre castigatorii celei de-a 51-a gale a premiilor Country Music Association, care a avut loc miercuri seara, in Nashville, scrie NEWS.RO.Citeste si: Rihanna, Amal Clooney, Donatella Versace si Anna Wintour vor fi gazdele evenimentului Met Gala 2018…

- Scandal imens in vestiarul Stelei. Chiar daca vicecampioana este calificata in primavara europeana si e lider in Liga I, scandalurile nu ocolesc vestiarul ros-albastrilor. Presupusa amanta a lui Ovidiu Popescu face marturii socante despre bataia din toaleta, de la pauza meciului dintre Steaua si…

- Un nou divort soc zguduie fotbalul romanesc. Steaua a reusit calificarea in primavara europeana si e lider in Liga I, dar jucatorii au probleme in afara terenului. Dupa scandalul din toaleta, de la pauza meciului cu Beer-Sheva, un altul izbucnsete acum. Sotiile lui Mihai Pintilii si Ovidiu Popescu…

- Gigi Becali a declarat ca a vorbit cu Ovidiu Popescu, iar acesta i-a spus ca nu o cunoaste pe tanara. Scandal MONSTRU la meciul FCSB-Hapoel Beer Sheva. Sotiile stelistilor, BATAIE CRANCENA in WC-ul de la loja VIP "Este o minciuna. Asa am informatii. Fata asta inventeaza, nu e nimic…

- Mega-scandal in care sunt implicate sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii! Cele doua sunt acuzate de o tanara, Ada, ca au agresat-o in timpul meciului FCSB - Hapoel Beersheva in toaleta. Motivul scandalului ar fi reprezentat de faptul ca tanara a avut o relatie extraconjugala cu Ovidiu Pintilii.

- Steaua a reusit sa se califice in primavara europeana si e lider in Liga I, dar scandalurile nu ocolesc vicecampioana Romaniei. In pauza meciului cu Hapoel Beer-Sheva, sotiile lui Ovidiu Popescu si Mihai Pintilii ar fi batut-o in toaleta pe presupusa amanta a mijlocasului venit de la Poli Timisoara.Mai…

- Selena Gomez și The Weekend s-au desparțit, iar acest lucru s-a intamplat la scurt timp dupa ce cantareața a anunțat ca a reluat prietenia cu Justin Bieber, cel cu care a avut o relație de lunga durata, scrie E!News. Cuplul Gomez-Weekend s-a desparțit dupa 10 luni, iar surse apropiate celor doi spun…

- (update 16:20) Soțiile și copiii unui acuzat in cazul Braguța se afla la ședința de judecata. In timp ce acuzatul a fost escortat, rudele au izbucnit in plans. Are loc ședința de judecata in dosarul „Braguța", tanarul in varsta de 32 de ani, care a murit in august, curent in Penitenciarul nr. 13, in…

- Am avut cu copilul meu o „discutie foarte, foarte serioasa“ (asa cum ii place d-lui Dragnea). I-am spus ca e absolut necesar sa scadem cu 2% fondul de inghetata si carioci, pentru ca trebuie sa fim solidari cu domnii Dragnea, ...

- 120 de soldati din cadrul Detasamentului de aparare antiaeriana „Scorpionii Albastri“, Batalionul 205, din cadrul Brigazii Multinationale Sud-Est, s-au intors acasa, dupa ce timp de sase luni au fost dislocati in Polonia.