Si-au abuzat cu cruzime bebelusul de 41 de zile. Ororile la care l-au supus parintii, in loc sa il ingrijeasca si iubeasca

- La doua zile dupa ce drumul lui spre premiul cel mare de la „Exatlon” s-a incheiat, Ionut Oncescu a ajuns astazi in Romania direct din Republica Dominicana, unde s-a duelat cu concurenți de top. Luptator profesionist de skandenberg se ratrasese temporar din concurs ca sa primeasca ingrijiri medicale,…

- Anastasia Cecati, actrița ucisa de concubin, devenise mama cu doar trei saptamani in urma. Femeia a fost omorata chiar in apartamentul in care locuia cu fetița ei. Alexei Mitachi i-a taiat gatul, apoi s-a aruncat de la etajul 7. Polițiștii au descoperit-o pe Anastasia Cecati intr-o balta de sange, iar…

- Parintii au inceput sa intretina relatii intime de fata cu minorul lor. Yana Leonova si Nikolay Kostenevsky risca sa fie decazuti din drepturile parintesti dupa ce imaginile astea au ajuns la politie! Imaginile au fost realizate in intimitatea locuintei lor din Yaroslavl, Rusia, informeaza The Sun.…

- Petronela, fetița de 8 ani bolnava de cancer, a fost condusa pe ultimul drum, sambata (17 februarie). A fost jale mare in localitatea Raducaneni, la inmormantarea micuței care a impresionat o țara intreaga cu povestea ei trista. Coroanele de flori au fost purtate pe brațe de mai mulți copii, prieteni…

- O femeie in varsta de 64 de ani isi cauta copilul, Laurentiu, care a plecat de acasa de 19 ani. Ioana Gheorghe este din Lugoj si, de aproape doua decenii, plange neincetat si vrea sa-si gaseasca baiatul. De-a lungul timpului s-a agatat de tot felul de informatii, pe care le-a primit de la rude si […]…

- Fetița de noua ani bolnava de cancer, ai carei parinți au refuzat sa o trateze, a murit Fetita de noua ani din localitatea Bohotin, comuna Raducaneni, care suferea de cancer renal si ai carei parinti au refuzat sa o mai trateze a murit. Fata suferea de cancer renal in faza avansata inca de la varsta…

- Bianca Petronela Nedelcu, fetita bolnava de cancer careia parintii i-au refuzat tratamentul, a murit. Petronela avea 8 ani. Cazul ei a fost prezentat la „Acces direct”. Mara Banica s-a implicat personal pentru ca Petronela sa fie operata. Din nefericire, micuta s-a stins din viata. „Ea e Petronela,…

- Durere fara margini pentru doi parinti tineri din Viisoara, judetul Dambovita! Bebelusul lor de un an si noua luni are Post-ul La un an și 9 luni, zilele lui Dorian sunt numarate din cauza unei tumori! Parinții cauta sprijin pentru a il opera apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O eleva a Colegiului National Vlaicu Voda din Curtea de Arges i-a transmis un mesaj dureros presedintelui Klaus Iohannis. O eleva din Curtea de Argeș a transmis un mesaj pentru președintele Romaniei, Klaus Iohannis, care recent a vorbit despre suspendare . Diaconeasa Bianca-Ștefania afirma, printre…

- A mers cu baietelul la stomatolog si l-a luat de acolo fara viața! Povestea lui este infioratoare. Ce i-au facut medicii: Un baietel in varsta de doar 2 ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parintii nu inteleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il stiau…

- Zion Gastelum, in varsta de numai doi ani, a murit subit in urma unei vizite la cabinetul stomatologic. Parinții nu ințeleg cum a fost posibil ca cel mic sa moara, mai ales ca il știau perfect sanatos. In luna decembrie, Zion Gastelum a fost dus la stomatolog de catre mama lui pentru…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Sibiu care a murit, la 13 zile la naștere. Pruncul mult așteptat, Marcus Alexander, a adus bucurie in familia sa, insa starea copilașului nascut sanatos s-a degradat. La doua zile de la externarea din maternitate, mama s-a intors cu baiețelul la spital.…

- Familia Gheorghe din Lugoj si-a pierdut fiul in urma cu 19 ani, cand Laurentiu a plecat in Turcia. Si-a sunat parintii din Istanbul, le-a spus ca este bine, dupa care a inchis brusc telefonul. Acela a fost ultimul semn de viata pe care l-a dat. De atunci nimeni nu mai stie nimic despre el. Disperati,…

- Eric Roberts a avut ca actor o cariera prolifica, jucând în 487 de proiecte cinematografice si de televiziune, dar nu a atins niciodata faima de care s-a bucurat sora lui mai mica, actrita Julia Roberts, relateaza editia online a cotidianului spaniol ABC. Saptamâna aceasta, el a acordat…

- Un diagnostic cumplit i-a schimbat viața radical unei studente din Iași. Alexandra Ioana Conțu a aflat ca sufera de leucemie, dupa ce a mers la medic pentru ca se simțea tot mai slabita și acuza dureri in gat. Tanara din Falticeni se afla acum sub atenta supraveghere a medicilor de la Institutul Regional…

- Un judecator a hotarat oprirea aparatului de sustinere a functiilor vitale ale unui baiețel de 11 luni, decizie care nu coincide cu dorința parinților copilului. Isaiah Haastrup a suferit leziuni cerebrale „catastrofale” la naștere, ramanand in imposibilitatea de a se mișca sau de a respira independent,…

- In plina iarna, George, un baietel de 9 ani si familia lui sunt aruncati in strada de armata. Locuiesc intr-o baraca improvizata pe un teren care nu le apartine. Au sperat pana in ultima clipa ca somatiile armatei vor fi doar scrise, iar ei vor primi o locuinta sociala. Nu s-a intamplat asa, iar weekendul…

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur in mașina, timp de o ora in parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). "Azi, in jurul orei 13:30, in parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit intr-o mașina un bebeluș care plangea foarte tare, parintii lui l-au lasat acolo in…

- O analiza efectuata de Centrul Antidrog scoate la iveala rezultate ingrijoratoare. Respectivul sondaj la care au raspuns aproape 750 de elevi botoșaneni a fost efectuat in 2016 insa a fost facut public recent deoarece interpretarea datelor a reprezentatant un proces de durata. Bilanțul este un ingrijorator…

- Mihaela Burnel, sora jandarmului anchetat de superiori pentru lovirea manifestantilor din Piata Universitatii, a fost cercetata si condamnata penal pentru purtare abuziva, dupa ce a lovit un elev de clasa a VI-a in timpul orei de geografie. Mihaela Burnel este nora liderului PSD Padina. Profesoara Mihaela…

- Un bebeluș a fost lasat de doi parinți din Cluj, singur în mașina, timp de o ora în parcarea Mall ului Vivo (fostul Polus). ”Azi, în jurul orei 13:30, în parcarea mall-ului Vivo din Cluj Napoca a fost gasit într-o mașina un bebeluș…

- Adolescenta a devenit mama in urma cu sase luni, dar acum, fata neajutorata, nu stie ce drum sa apuce! Parintii acesteia sunt disperati si au nevoie de ajutor. Ana, caci acesta este numele fetei in varsta de 17 ani, este disperata sa primeasca ajutor. Aceasta a fost traficata, iar in prezent se lupta…

- Noțiunea de voluntariat a inceput sa prinda tot mai mult contur inca din timpul liceului și profesorii cauta sa ii atraga pe elevi in cat mai multe activitați extracurriculare, așa cum sunt numite acestea. Astazi va propunem un interviu cu profesoara Cezarina Nicodei, de la Colegiul Tehnic ”Ion Mincu”.…

- Dupa ce zilele trecute o tara a ramas marcata de cazul politistului de la Brigada Rutiera din Capitala care ar fi abuzat de mai multi minori, un nou caz se afla in atentia spatiului public. Din informatiile obtinute in exclusivitate de catre reporterii Cotidianului Buna Ziua Iasi, parintii unei minore…

- Calin Geambașu a luat o decizie radicala. Acesta a anunțat ca vrea sa renunțe la numele sau de familie, dar și la moștenirea de un milion de euro. Cantarețul Calin Geambașu a fost, anul trecut, in mijlocul unui scandal monstru cu tatal lui, muzicianul Petre Geambașu . Scandalul dintre cei doi pare departe…

- Un român nascut la Iași și adoptat, în 1990, pe când avea vârsta de 7 luni, de o familie neo-zeelandeza, și-a regasit parinții biologici, dupa 27 de ani, prin intermediul Facebook.

- "In timp ce vorbeam pe Facebook m-am indragostit de el si sentimentele au devenit tot mai puternice. La inceput am ascuns ceea ce simteam, dar acum stiu ca suntem facuti unul pentru celalalt", spune Selma, citata de Daily Star. Familia tinerei nu este insa de acord cu diferenta de varsta dintre ea si…

- Caz socant! Un baietel de 2 ani si 4 luni, din Suceava, a fost gasit mort, sambata, pe un camp, la 100 de metri de granita cu Ucraina. Copilul disparuse de vineri seara de acasa si peste 200 de oameni au pornit pe urmele lui.

- Un copil de doar cinci luni a fost operat dupa ce medicii au depistat ca micutul îl purta în burta pe fratele geaman. Parintii au ajuns cu bebelusul la Institutul Mamei si a Copilului din Capitala, deoarece doctorii aveau suspiciuni ca micutul are o tumoare în abdomen scrie publika.md…

- Un copil de doar cinci luni a fost operat dupa ce medicii au depistat ca micutul il purta in burta pe fratele geaman. Parintii au ajuns cu bebelusul la Institutul Mamei si a Copilului din Capitala, deoarece doctorii aveau suspiciuni ca micutul are o tumoare in abdomen.

- Ce este strabismul?Strabismul este o anomalie oculara care consta in lipsa de paralelism a axelor globilor oculari, iar persoana care sufera de aceasta conditie medicala are privirea crucisa. Trebuie sa stii ca micutul poate privi tot timpul in acest mod sau doar in anumite momente, spre exemplu,…

- Un baietel a venit pe lume la Maternitatea Targu Jiu chiar in ziua de Craciun, pe 25 decembrie. Bebelusul a cantarit la nastere 4,050 kg. Parintii sunt din Targu Jiu. Pentru ca micutul s-a nascut in sfanta zi a Nas...

- "O fata de 13 ani era cu un grup de colegi de scoala, iar la un moment dat fetita a intrat in Manastirea Prislop. Fetita era perfect sanatoasa cand a intrat in Manastire, cand sa iasa afara, imediat ce a trecut pragul Manastirii, pur si simplu ochisorii fetitei s-au dat peste cap, nu mai putea sa-si…

- Un baietel din Statele Unite in varsta de numai 5 ani, se afla pe patul de spital, fiind pe moarte chiar in pragul sarbatorilor, scrie antena3.ro. Acesta a simtit ca sfarsitul se apropie, moment in care si-a rugat parintii sa ii indeplineasca o dorinta. Micutul a vrut sa il vada pe Mos Craciun inainte…

- Conform psihologilor, starea de frustrare a copiilor care au parinti divortati se accentueaza in perioada sarbatorilor, deoarece atunci simt cel mai mult lipsa de integritate a familiei. In aceasta perioada, parintii ar trebui sa acorde o importanta deosebita pastrarii echilibrului emotional al celor…

- Un bebelus din Marea Britanie, care s-a nascut cu inima in afara pieptului - un caz rar, ce se intampla o data la 125 de mii de nasteri, are sanse sa se recupereze complet. Parintii stiau de la inceput ce-i asteapta, dar nu s-au lasat descurajati. Si-au botezat fiica Hope - Speranta - si i-au convins…

- „Copilul insotit de mama a fost preluat de o ambulanta care asigura transport asistat si dus la Timisoara. Echipajul de la Iasi a asigurat transportul pana la Targu-Mures, iar de acolo pana la Timisoara fetita si mama au fost transportate cu o ambulanta a serviciului din Mures. Noi i-am oferit, asa…

- Bebelusul abandonat de mama sa in curtea spitalului si gasit de doi pensionari aproape inghetat va avea maine o zi foarte incarcata. Chiar daca nimeni nu stie cine ii este tata, iar mama a decis sa il abandoneze, se pare ca el nu va fi singur pe lume. El se afla acum in spital, de unde va merge intr-un…

- Parintii sunt categoria de consumatori cea mai vulnerabila la presiunea sociala, fiind fortati sa cheltuiasca pentru copiii lor un buget mai mare decat isi pot permite, arata datele editiei pe 2017 a European Consumer Report.

- Un nou-nascut in varsta de o luna a fost abandonat in curtea Spitalului Județean Buzau, mama fiind identificata ca fiind o buzoianca de 33 de ani, insa pana acum nu a fost prinsa. Bebelușul a fost lasat in curtea Spitalului Județean Buzau, intr-un caruț. Micuțul, care are circa o luna, este un baiețel.…

- O mama de 32 de ani a murit de „sindromul inimii frante” la cateva saptamani dupa ce fiul ei de 10 ani și bunicul ei și-au pierdut viața la interval de 24 de ore unul de celalalt. Ashley Tomlin a murit luni din cauza „sindromul inimii frante“, boala care este declanșata de obicei de evenimente traumatice…

- Scene de coșmar in județul Olt. Un tanar din Balș și-a bagat parinții in spital dupa ce i-a atacat cu un satar. Olteanul a ajuns, la randul sau, la Urgențe cu o furculița infipta in ochi, el aflandu-se și sub influența substanțelor stupefiante. Barbatul, in varsta de 29 ani, din Balș, a ajuns, marți…

- Parintii unui baietel in varsta de trei luni, decedat in weekend, la Spitalul de Pediatrie din Pitesti, ii acuza pe medici ca i-au trimis cu micutul acasa, desi copilul era in stare grava.

- Comisarii pentru protectia consumatorilor le transmit cetatenilor sa fie atenti in perioada premergatoare Sarbatorilor de iarna de unde isi cumpara produse, in special alimentare si sa verifice cu atentie termenul de valabilitate si eticheta. Madalin Giurcau, seful Comisariatului Judetean pentru Protectia…