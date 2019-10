Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PLUS, europarlamentarul Dacian Ciolos, este convins ca Dan Barna va castiga alegerile prezidentiale, iar in eventualitatea in care liderul USR nu va ajunge presedinte al Romaniei, atat PLUS, cat si USR vor avea de castigat."Am venit cu un candidat pentru alegerile prezidentiale…

- Sute de delegați USR se afla in acest sfarșit de saptamana in capitala Banatului, pentru a-și alege noua conducere. Dan Barna – președintele USR, Dominic Samuel Fritz – candidatul USR la primarie au fost aplaudați la scena deschisa dupa discursuri. „Increderea voastra in Romania mi-a dat curajul…

- Tocaciu se numara printre liderii ALDE din tara, care au cerut insistent ca Tariceanu sa candideze la alegerile prezidentiale. Intrebat daca regreta ca liderul ALDE nu candideaza la alegerile prezidentiale, Tocaciu a declarat: 'Sincer, eu mi-as fi dorit ca dansul sa candideze. Iesim la lupta fara…

- Evenimentul Zilei prezinta contractele de milioane de euro, incheiate de firma liderului USR, Dan Barna, cu statul. Un teren de 1.252 mp in comunca Rasinari, din județul Sibiu, trei apartamente – unul in Bucuresti, de 97 mp, si doua in Sibiu, de 32,6 mp, respectiv 77 mp și vreo cateva sute de mii de…

- Liderul judetean al ALDE, Ovidiu Gheorghe Tocaciu, regreta ca presedintele partidului, Calin Popescu-Tariceanu nu candideaza la alegerile prezidentiale si spera ca, cu Mircea Diaconu sa bata PSD-ul la Sibiu, unde ii vede mai bine cotati pe cei doi candidati sibieni, presedintele Klaus Iohannis si…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, vineri, despre numirea celor doi miniștri, la MAI și MAE, ca este o decizie pe care președintele Romaniei „și-a asumat-o" și pe care nu dorește sa o comenteze.Intrebat, vineri, intr-o conferința de presa, la Sibiu, ce parere are despre miniștrii ...

- Președintele USR, Dan Barna, candidatul comun al Alianței USR PLUS in alegerile prezidențiale din aceasta toamna, a declarat vineri, intr-o conferința de presa la Sibiu, ca actualul șef al statului, Klaus Iohannis, este reprezentatul clasei politice care vreme de

- Dan Barna, candidatul Alianței 2020 USR PLUS la alegerile prezidențiale, deține trei apartamente – unul in Bucuresti, de 97 mp, si doua in Sibiu, de 32,6 mp, respectiv 77 mp, alaturi de un teren de 1.252 mp in comuna Rasinari, tot in Sibiu. Potrivit declaratiei de avere de pe site-ul Camerei Deputatilor,…