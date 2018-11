Stiri pe aceeasi tema

- Luata de brat, smucita si trantita de masina politiei chiar de un politist! Motivul? Pare-se ca batrana, de aproape 90 de ani, nu-si amintea in ce an s-a nascut. Intreaga scena a fost filmata, iar imaginile au provocat un val de revolta.

- Tom Cruise, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din intreaga lume, este adeptul unei religii ciudate, ar spune unii. La prima vedere, acest lucru este absolut normal, insa cand religia este mai presupus de propria fiica nu mai pare atat de in regula.

- Caz halucinant in sportul romanesc. Serghei Tvetcov (29 de ani) si Eduard Grosu (26 de ani), cei mai buni ciclisti ai Romaniei, nu au fost inscrisi de Federatia Romana de Ciclism pe lista participantilor la campionatul Mondial de Ciclism pe Sosea, care se desfasoara in aceste...

- Femeile isi imagineaza propria nunta inca din primii ani de viața. Se vad imbracate in cea mai spectaculoasa rochie, se vad ținand la braț un prinț fermecator și isi inchipuie ca o sa aiba cea mai frumoasa

- Mirela Banias, tanara de 35 de ani care a venit sa-si testeze iubirea cu Ionut Gojman in show-ul TV Insula Iubirii, a avut mari probleme in trecut, fiind acuzata de inselaciune si fals informatic.

- Un bErbat de 82 de ani s-a aruncat in mare, pentru cE nu mai putea trEi cu ru"inea unui avertisment primit prin po"tE, cu douE sEptEmani inainte. BEtranul, grEdinar de profesie, a fost gEsit cu fa:a in nisipul de pe o plajE din Hythe, Kent, in diminea:a de 20 septembrie, 2017.

- A incasat o amenda 1000 de euro pentru furt de nisip de pe o plaja! Este patania unui turist britanic, in insula italiana Sardinia. Chiar si asa, omul poate rasufla usurat: a scapat ieftin, deoarece, potrivit legii, amenda putea ajunge si la trei mii de euro!

- O femeie din statul american Carolina de Sud a incercat sa ii convinga pe politistii care au prins-o beata la volan sa nu o aresteze deoarece este „alba pursange” si „foarte curata”. Lauren...