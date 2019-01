Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul in varsta de 50 de ani, s-a casatorit anul trecut, in luna august. Ceremonia a avut loc pe o proprietate din Kolding, Denemarca. Fiica barbatului, o tanara de 20 de ani, a consumat alcool in exces in timpul petrecerii, astfel ca a adormit in apartamentul nupțial. Dupa cateva ore, barbatul…

- Un rus de 30 de ani dintr-un oras din Siberia a fost condamnat la 24 de ani si sase luni de inchisoare chiar in ziua de Craciun dupa ce a violat, a ucis si a decapitat o studenta in prezenta iubitei sale.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat marți, la Viena unde participa la Forumul Europa-Africa, ca a constatat din partea de doamnei prim-ministru o dorința de colaborare și va colabora: va merge la ședințele de Guvern.

- Un militar in varsta de 51 de ani si-a transformat casa intr-o bomba, in dorinta de a-si ucide concubina si pe fiica acesteia. Femeia, in varsta de 43 de ani, politista la Bistrita, a ajuns la spital, cu rani provocate de explozie. Fiica ei, 17 ani, e si ea ranita, dar superficial. Rani grave au […]…

- Barbatul din Bistrița, care s-a aruncat de la etajul patru, incercand sa se sinucida, a improvizat o instalație exploziva pentru a arunca in aer apartamentul in momentul in care ar fi intrat fiica sau concubina sa, informeaza Mediafax.Polițiștii de la Investigații Criminale și criminaliștii…

- O cearta cu parinții l-a impins pe un adolescent de 17 ani din Iași, sa iși puna capat zilelor. Baiatul s-a aruncat de la geamul apartamentului in care locuia, sub privirile șocate ale familiei. Alexandru ar fi iesit in cursul zilei de ieri, de mai multe ori in oras, cu mai multi prieteni, iar ultima…