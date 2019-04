Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 73 de ani a murit, vineri dimineata, intr-un accident petrecut pe DN1A, in dreptul localitatii Cocorastii Colt. Alte patru persoane, toti copiii batranului, au fost grav ranite.

- Un barbat de 41 de ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Craig Brewer a fost impușcat mortal in fața unui restaurant, in timp ce facea acte de caritate pentru oamenii nevoiași și pentru cei care nu puteau sa-și plateasca nota.

- Un barbat in varsta de 30 de ani, tatal unui copil de 17 luni, a fost arestat dupa ce și-a impușcat mortal fosta soție, sub ochii polițiștilor. Femeia venise sa-și ia fiul, insa barbatul a deschis focul inainte de a-i preda copilul.

- Momentul in care rapperul Nipsey Hussle, care fusese premiat cu Grammy, a fost impușcat mortal, chiar in fața magazinului sau de imbracaminte din Los Angeles, a fost surprins de camerele de supraveghere.

- Sfarșit greu de imaginat pentru doua persoane, noaptea trecuta in cartierul Vlaicu din Arad. Un barbat in varsta de 40 de ani și-a ucis soția de zeci de ori, apoi s-a aruncat in gol de la etajul 9 al blocului in care locuiau, scrie aradon.ro. Totul s-a petrecut sub ochii copilului in varsta de 10 ...…

- Un barbat a fost gasit impuscat, vineri seara, intr un autoturism Mercedes, lovit in lateral, pe marginea unui drum judetean din Vrancea, medicii declarand decesul. Un alt autoturism a fost gasit abandonat in apropiere de locul in care a fost impuscat barbatul.

- Caz șocant descoperit recent de polițiști! Un barbat de 54 de ani și-a impușcat soția, fetița de doar un an și trei luni și pe bunicii femeii, intr-un atac sangeros ce a șocat intregul oraș!

- Polițiștii efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal pentru infracțiunea de amenințare, ca urmare a faptului ca, ieri, un barbat din Crasna și-ar fi amenințat soția cu moartea. La data de 4 februarie a.c., polițiști din cadrul Postului de Poliție Crasna au fost sesizați prin apelul 112, de o femeie…