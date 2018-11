Stiri pe aceeasi tema

- Christopher Boon, 28 de ani, a fost acuzat de uciderea soției sale, Laura Mortimer, 31 ani, și a fiicei sale vitrege, Ella Dalby, 11 ani. Crima a avut loc pe 28 mai, in casa familiei din Gloucester, Marea Britanie. Deși in prima faza barbatul a pledat nevinovat, el și-a recunoscut in cele din urma…

- Dupa ce au baut cateva pahare, femeia si-a amintit ca barbatul ei nu trecuse pe la sectia de votare si a inceput sa-i faca reprosuri ca nu a ascultat de preot si n-a mers sa voteze, acuzandu-l de ignoranta. Citeste si REZULTATE REFERENDUM la ora 13, dupa centralizarea a 99,8% din voturi. Procentul…

- Un barbat in varsta de 54 de ani, din comuna Sulita, a fost retinut de politistii din Botosani, dupa ce, luni seara, si-ar fi injunghiat mortal mama, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IJP) Botosani, Maria Carp. Potrivit sursei citate, victima are…

- Barbatul in varsta de 52 de ani, din localitatea Dracsani, si-a omorat mama cu aproape 30 de lovituri de cutit. Descoperirea macabra a fost facuta de un tanar, care se plimba cu masina pe strada principala din sat. La un moment dat acesta l-a intalnit pe barbat, care era plin de sange si imbracat…

- Crima ingrozitoare, aseara, in satul Poienita, de langa Dracsani, din comuna Sulita, judetul Botosani, informeaza Observator TV.Victima, o batrana de 82 de ani, ucisa de propriul fiu.Barbatul si a omorat mama cu zeci de lovituri de cutit.Dupa crima, fiul si a tarat mama la marginea unei paduri si a…

- Un roman a fost ucis in gradina casei sale, intr-o localitate din Spania. La doar cațiva metri de locul tragediei, in casa, erau soția barbatului și fiica de 5 ani, spune presa locala. Crima a fost...

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost omorat, vineri, in localitatea Biled din județul Timiș, de socru, dupa ce a fost lovit cu mai multe lovituri de cuțit in fața polițiștilor veniți sa aplaneze conflictul izbucnit intre cei doi Crima a avut loc, vineri, in localitatea Biled, din județul Timiș. Potrivit…

- O crima ingrozitoare a zguduit linistita comunitate din Ciortesti in ultimele zile. Dascalul bisericii din localitate, mana dreapta a preotului parohiei, si-a ucis sotia intr-un mod inimaginabil, dupa ce a lasat-o sa agonizeze o noapte si o zi. Fiica celor doi, in varsta de 20 de ani, este cu atat mai…