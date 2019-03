Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Targu Jiu, a fost reținuți de polițiști dupa ce a intrat cu un briceag in incinta spitalului in care soția sa era internata. Acesta a amenințat-o pe tanara și i-a distrus telefonul mobil. Polițiștii au fost sesizați de tanara in varsta de 26 de ani, dupa ce a suferit…

- Doua spectacole vor fi oferite publicului pe post de marțișoare scenice vineri, 1 martie, la Teatrul Luceafarul din Iași. Data simbolica a venirii primaverii este și ziua in care s-a nascut, in 1837, „boțul cu ochi, bucata de huma insuflețita din Humulești”, povestitorul Ion Creanga. Și mai este și…

- Un barbat de 40 de ani din Irlanda, fost director de școala, și-a ucis soția și pe cei trei fii ai lui, iar apoi s-a sinucis. Crima ingrozitoare a avut loc in vara anului 2016. Alan Hawe a lasat in...

- Conflictul dintre Inter Milano și Mauro Icardi e departe de a se finaliza. Lasat fara banderola și in afara lotului, jucatorul e pe lista neagra a fanilor. Declarațiile deplasate ale soției-agent, Wanda Nara, dar și refuzul de a merge la Viena pentru meciul cu Rapid, n-au mai fost suportate de suporteri.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui eveniment rutier un autoturism a acrosat un indicator rutier de pe marginea drumului , traficul pe sensul catre Capitala al DN6 Bucuresti ndash; Alexandria se desfasoara ingreunat, pe o singura banda, in zona…

- Inca o persoana a murit din cauza gripei. Este vorba despre o femeie in varsta de 51 de ani, care nu era vaccinata, inforeaza postul de televiziune Digi24. Numarul deceselor din cauza gripei se ridica astfel la 39 de morți.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat vineri ca suntem in pragul…

- Florin Buliga, Barbatul care și-a ucis cu bestialitate soția și cei doi copii in timp ce dormeau, se afla la Penitenciarul de Maxima Siguranța Codlea, alaturi de cei mai periculoși criminali.

- In data de 23 decembrie, ora 16, Sala Olimpia va gazdui a treia ediție a Memorialului Dado Arnautovic, sub noua emblema inspirata de regretatul fost antrenor- „Uniți pentru Ploiești”. Intr-o seara de aducere aminte, in care fostele glorii ale Ploieștiului vor transmite mesaje și ganduri bune tuturor,…