Şi-a ucis soţia cu vătraiul. Bănuia că are un amant Un sot gelos si-a ucis nevasta cu vatraiul. Vecinii spun ca „traiau foarte bine". Cei doi soti au consumat alcool impreuna si, pe fondul geloziei, discutiile dintre ei au degenerat intr-o tragedie. Vecinii spun ca erau oameni in banca lor si nu inteleg cum s-a ajuns pana la crima. Un barbat de 51 de ani din comuna Tibana a fost retinut pentru omor, fiind acuzat ca i-a luat viata partenerei de viata. Fanica Axinte ar fi comis fapta joi, atunci cand a consumat alcool alaturi de sotia sa de 43 de ani. La un moment dat, pe fondul unor discutii legate de o presupusa relatie extraconjungala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

