Stiri pe aceeasi tema

- Un roman in varsta de 32 de ani si-a ucis sotia duminica noaptea, intr-un hotel din Franta, dupa care s-a dus singur la politie si a anuntat crima. Barbatul a fost arestat si plasat in custodia Jandarmeriei, urmand sa fie interogat. El a mers la Sectia de Politie din Macon, scrie lejsl.com, si a povestit…

- Mama celor patru fete violate de propriul tata, in Vaslui, a oferit detalii noi despre ororile prin care au trecut fiicele sale. Femeia a spus ca totul s-a incheiat, iar sotul ei a ajuns pe mana Politiei, pentru ca fiul ei de 18 ani a fost cel care a descoperit totul.

- Au sarbatorit, daruind! Pentru al saselea an consecutiv, cu ocazia zilei profesionale, angajatii politiei de frontiera din tara noastra au donat sange. La actiune au participat aproape sase sute de oameni ai legii, din toate raioanele tarii.

- Mircea Lucescu, 73 de ani, s-a ințeles cu Beșiktaș. Romanul il va inlocui pe Senol Gunes, care pleaca la nationala Turciei, anunta Fanatik.Tr. Inca o confirmare ca intoarcerea lui Mircea Lucescu la Besiktas e deja rezolvata vine din Turcia. Cotidianul Fanatik .tr anunta ca „vulturii" au ajuns la un…

- In perioada 29 – 31 martie, politistii din cadrul Politiei municipiului Gherla, in colaborare cu politistii Sectiei 7 Politie Rurala Gherla, au desfasurat o actiune de asigurare a unui climat de siguranta publica si de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului, dar si de prevenire a accidentelor…

- Manifestatiile 'vestelor galbene' vor fi interzise sambata la Paris pe bulevardul Champs-Elysees si in imprejurimile sale, precum si intr-un perimetru incluzand Palatul Elysee si Adunarea Nationala (camera inferioara a parlamentului francez), a anuntat vineri prefectura politiei, citata de AFP.…

- Doi indivizi din Zorleni s-au predat politiei londoneze si au fost arestati pentru infractiunea de omor calificat dupa ce, in week-end, au omorat in bataie un roman de 20 de ani, din orasul sucevean Vicovu de Sus. Totul s-a petrecut in statia de metrou Queensbury, din Londra. Dupa ce indivizii din…

- Politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au emis un ordin de protectie provizoriu pe numele unui barbat care si ar fi amenintat si agresat sotia. Potrivit IPJ Constanta, la data de 10 martie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Harsova au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de…