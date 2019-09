Stiri pe aceeasi tema

- Victima nu i-a reclamat pentru ca le era datoare pentru o furnizare de droguri Indivizii care au socat dupa ce, recent, au fost surprinși de o camera de luat vederi in trafic comițand acte de violenta la un semafor din Capitala, au fost retinuti de anchetatorii bucuresteni. Anchetatorii au descins si…

- Un accident tragic a avut loc in Tureac in urma cu circa o ora, unde un barbat și-a pierdut viața, dupa ce a fost accidentat de o caruța. Totul s-a petrecut din cauza unui șofer baut, care se afla la volanul unui tractor, autovehicul de care era atașata caruța. Accidentul s-a petrecut in curtea unui…

- Vineri, catre ora locala 21.00 (22.00, ora Romaniei), angajatii unui fast-food de la Noisy-le-Grand au chemat politia, dupa ce "unul dintre colegii lor a fost ranit prin impuscare", potrivit unei surse apropiate anchetei. Victima, un barbat in varsta de 28 de ani, a murit la fata locului, in pofida…

- Victima, in varsta de 54 de ani, din Halmagel, a decedat marți seara. Barbatul fusese internat la Secția de Anestezie Terapie-Intensiva, in stare grava, dupa ce pompierii au reușit sa-l scoata din canalul adanc de aproximativ 4 metri, unde fusese ingropat de pamant, luni dupa masa. Timp de opt ore,…

- UPDATE: Inca o victima ranita grav. In total, pana in prezent, 5 persoane decedate, o victima ranita grav. Cauza probabila, Post-ul 5 morți intr-un accident pe DN71 apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Boxerul rus Maxim Dadashev a decedat, marti, la vârsta de 28 de ani, din cauza ranilor suferite în meciul cu Subriel Matias din Puerto Rico, care a avut loc vineri, informeaza theguardian.co.uk. Anuntul decesului pugilistului a fost facut de antrenorul sau, Buddy McGirt. Acesta a aruncat…

- Un caine care participa la o operațiune de salvare in Maramureș a devenit din salvator in victima. Acesta a fost epuizat dupa acțiunile de cautare, fiind nevoie sa fie salvat la randul lui.