- Un dosar de disparitie a fost deschis de politistii din Slatina, dupa ce familia unui slatinean sustine ca barbatul a fost ucis si ingropat la groapa de gunoi a orasului. Un excavator si caini de urma sunt acum la fata ...

- Un barbat a carui disparitie familia a anuntat-o in luna noiembrie a anului trecut este cautat de politistii olteni la groapa de gunoi. Conform anumitor informatii, familia suspecteaza ca barbatul ar fi fost omorat.

- O descoperire macabra i-a șocat pe locuitorii din Dragomirești-Vale la final de an: angajații care triau gunoaiele la o stație de colectare a deșeurilor au gasit cadavrul uuni bebeluș, intr-un sac menajer. Potrivit știrileprotv.ro , speriați, oamenii care triau gunoaiele aduse din București au sunat…

- De mai bine de 20 de ani, de cand marturia unui revolutionar slatinean spune ca zeci de cadavre aflate in drum spre Bucuresti au fost, de fapt, arse la Slatina, un timisorean vine in resedinta judetul Olt pentru o slujba de comemorare, rememorand momentele crunte in care mama celor trei copii ai sai…

- Un barbat a fost amendat de poliția locala din Sebeș dupa ce a aruncat paman combinat cu nisip in rau, fiind fotografiat de oameni care dezaproba gestul. O fotografie cu barbatul care a aruncat o roaba de pamant combinat cu nisip in raul Sebeș a fost postata, sambata, pe Facebook. Gestul a starnit dezaprobarea…

- Niciunul dintre cele sase depozite neconforme din judetul Cluj, al caror proces de inchidere este gestionat de forul judetean, nu se regaseste printre cele 68 de depozite neconforme invocate in decizia Curtii de Justitiei a UE, se arata intr-o reactie a Consiliului Judetean Cluj. In ciuda tonului optimist…