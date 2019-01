Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multi ani in care au fost facute tot felul de combinatii financiare in cazul firmei de constructii controlate de familia fostului subprefect de Iasi, autoritatile fiscale au decis sa-l trimita in judecata pe administrator, acesta fiind tras la raspundere ca a adus societatea in faliment cu datorii…

- Safia Askarova a decis sa se desparta de Nikita Malaghin pentru a se dedica mai mult antrenamentelor. Gelos, tanarul sportiv și-a injunghiat fosta iubita de 30 de ori pana cand fata și-a dat ultima suflare. Incidentul șocant a avut loc in orașul Toliatti din Rusia. Un prieten apropiat al cuplului…

- O noua tragedie s-a petrecut zilele trecute intr-o alta comuna din judetul Valcea. Din motive necunoscute inca, un barbat de 43 de ani si-a omorat mama. A batut-o si apoi a sugrumat-o. Acum asteapta sa primeasca mandat de arestare preventiva.

- Europarlamentarul PSD Doru Frunzulica cere dreptate pentru Romania și Bulgaria in PE. La Strasbourg, in plenul PE, Doru Frunzulica a cerut imperativ incetarea discriminarii pentru romani și bulgari și respectarea tratatelor de

- Procurorul de caz de la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin, Andrei Sandu Hosu, a declarat pentru News.ro ca s-a stabilit, in urma cercetarilor, ca barbatul, politist de meserie, a ucis-o pe concubina sa, apoi s-a sinucis. "A fost o crima urmata de sinucidere intre doi concubini…

- Chiar in momentul in care l-a atacat pe politist cu cutitul, criminalul a strigat Allah Akbar. Parca ar fi stiut ca va muri. Amenintat, politistul a tras atunci mai multe focuri de arma pentru a se apara. Medicii de la SMURD nu au mai putut sa-l salveze pe irakian. Iubita irakianului…

- O tripla crima a fost descoperita luni seara in Calarași. Doi batrani și fiica lor au fost injunghiați mortal. Asasinii sunt 3 adolescenți de 17 ani. Crima a fost comisa intr-o locuința de pe strada M...

- Crima socanta in Sighetu Marmatiei – Un barbat a fost batut pana a MURIT. A fost gasit in apartamentul in care locuia Situatie socanta in Sighetu Marmatiei. Un barbat in varsta de 59 de ani din municipiul de pe Tisa a fost gasit fara suflare in dimineata zilei de sambata, in jurul orei 08.00, in apartamentul…